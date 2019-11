Foto dei figli sui social | è battaglia tra i genitori

È morto Robert Freeman - Fotografo di molte copertine di dischi dei Beatles : È morto a 82 anni il fotografo britannico Robert Freeman, noto per essere stato l’autore delle fotografie di copertina di molti dischi dei Beatles. Freeman era nato nel 1936 e aveva iniziato lavorando come fotogiornalista per il Sunday Times. Per i

Ragusa assemblea provinciale dei non vedenti e ipovedenti Foto : Il presidente nazionale Uici Mario Barbuto a Ragusa per partecipare ai lavori della 67esima assemblea provinciale dei non vedenti e degli ipovedenti

Morto Robert Freeman - fu lo storico Fotografo dei Beatles - : Novella Toloni Il fotografo degli scatti più celebri e iconici dei Beatles, si è spento a 82 anni nella sua casa di Londra. Freeman realizzò anche gli scatti del primo calendario Pirelli del '64 Si è spento all’età di 82 anni il celebre fotografo Robert Freeman, l’autore dei più famosi scatti dell’iconica band inglese The Beatles. La notizia ufficiale è stata data attraverso l’account Twitter dei Beatles questa mattina (8 novembre), ...

Alessandria - folla commossa ai funerali dei vigili del fuoco morti nell'esplosione. Foto : Tantissime persone hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. Le bare accolte da due ali di folla, 1.500 pompieri arrivati da tutta Italia. Presenti anche le autorità

Napoli - l’esagerata protesta dei tifosi : “calciatori mercenari” [Foto] : E’ un momento complicato in casa Napoli. Gli ultimi risultati in campo non accontentano nessuno. Prima la reazione della società, e come se non bastasse, adesso ci si mettono anche i tifosi. Oggi al San Paolo è andata in scena una protesta con tanto di striscioni e cori rivolti ai calciatori, ritenuti i principali “colpevoli” di questa situazione. Prima dell’allenamento a porte aperte (ingresso riservato agli ...

Il sensore Fotografico “Space Zoom” dei Samsung Galaxy S11 è pensato per sbaragliare la concorrenza : Samsung ha registrato il marchio Space Zoom per indicare la funzione di zoom ibrido dei Galaxy S11 e Galaxy S11+ L'articolo Il sensore fotografico “Space Zoom” dei Samsung Galaxy S11 è pensato per sbaragliare la concorrenza proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi entra nel mondo dei televisori anche in Europa e porta in Italia uno smartphone con Fotocamera da 108 Megapixel : Xiaomi prosegue la propria espansione in Europa. Nel corso di un evento organizzato a Madrid infatti, l’azienda cinese ha annunciato l’arrivo nel Vecchio Continente della propria gamma di televisori smart. Non ci sono tutti i modelli commercializzati in patria, ma sono sufficienti ad andare incontro alle esigenze di buona parte degli utenti, con una particolare attenzione, come da tradizione per il brand, al portafogli. Le Smart TV ...

Google Fotocamera 7.2 porta l’AstroFotografia e le novità dei Pixel 4 sui vecchi modelli in via ufficiale : Google Fotocamera 7.2 porta le novità dei Pixel 4, anche l'Astrofotografia, sui Pixel, Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 3a in modo ufficiale: eccovi il download! L'articolo Google Fotocamera 7.2 porta l’Astrofotografia e le novità dei Pixel 4 sui vecchi modelli in via ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Cori contro Balotelli - è sempre più caos : le reazioni dei tifosi del Verona e del mondo del calcio [Foto] : L’11^ giornata del campionato di Serie A non ha solo regalato spettacolo ed emozioni ma anche creato tantissime polemiche. In particolar modo l’episodio più discusso è stato quello riguardante l’attaccante Balotelli, SuperMario ha accusato i tifosi del Verona di Cori razzisti, ad un certo punto della partita ha scagliato il pallone contro i tifosi avversari, minacciando inoltre di lasciare il campo. Poi compagni e ...

Le Foto dei cosplayer al Lucca Comics and Games 2019 : Come ogni anno la vera anima della folla che si assiepa a Lucca Comics & Games per i cinque giorni della manifestazione dedicata a fumetti, videogiochi e molto altro sono i cosplayer. I partecipanti in costume animano le vie della città toscana con abbigliamenti colorati, bizzarri e ricercatissimi, a volte semplici ma più spesso molto complessi, dai quali trasudano giorni di lavoro e ingegno. Dai più raccapriccianti ai più ironici, dai più ...

Ricerca - ictus : uno studio ‘Fotografa’ il recupero dei neuroni dopo la riabilitazione : ‘Fotografata’ la reazione dei neuroni al processo di riabilitazione dopo un ictus. Ricercatori dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In), della Scuola superiore Sant’Anna e del Laboratorio europeo per le spettroscopie non-lineari (Lens) – grazie a tecniche di microscopia di fluorescenza e ingegneria genetica – hanno osservato ‘in vivo’ la plasticità neuronale associata al ...

Xiaomi sembra aver trovato il modo di migliorare le Fotocamere dei suoi smartphone : Xiaomi ha annunciato l'apertura di un grande centro di Ricerca e Sviluppo in Finlandia, che avrà come focus la tecnologia delle fotocamere per smartphone. L'articolo Xiaomi sembra aver trovato il modo di migliorare le fotocamere dei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

“Avanti Sinisa” - lo striscione dei tifosi della Sampdoria per il tecnico Mihajovic [Foto] : “Gli uomini vincenti trovano sempre una strada. Avanti Sinisa!”. E’ questo lo striscione esposto allo stadio di Bologna dai tifosi della Sampdoria durante la partita valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A, i supporter blucerchiati hanno deciso di manifestare affetto a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna rimasto nel cuore anche dei tifosi Samp per il suo passato da calciatore e allenatore della squadra. ...

Bologna-Sampdoria - il gesto dei tifosi blucerchiati è da applausi : splendido omaggio a Mihajlovic [Foto] : gesto da applausi a Bologna: omaggio speciale per Mihajlovic dai tifosi della Sampdoria I tifosi della Sampdoria lo avevano promesso: a Bologna con una sorpresa per Mihajlovic e così è stato. I tifosi blucerchiati si sono recati al Dall’Ara con un omaggio all’allenatore serbo, che sta lottando con forza e coraggio contro la leucemia. Striscioni speciali per Mihajlovic da parte dei tifosi rivali: “forza Sinisa!”, si ...