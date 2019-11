Forza Italia appiattita? Stravolgimento della realtà | dice Berlusconi

Berlusconi : Forza Italia non è appiattita a destra sovranista : Berlusconi: "Sono sempre più stupito dal tono di alcuni commenti che leggo in questi giorni sugli organi di informazione.

Cosa sta succedendo in Forza Italia dopo l'incontro tra Carfagna e Berlusconi : Raccontano in Forza Italia che l'incontro tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna avvenuto venerdì ad Arcore sia andato bene sul piano umano, che qualsiasi tipo di strappo - sorto soprattutto dopo il voto sulla Commissione Segre - sia stato ricucito. La vicepresidente della Camera avrebbe ribadito le sue posizioni all'ex premier, la necessità che la direzione del partito sia diversa da quella "salviniana". Ma entrambi alla fine sono rimasti ...

Silvio Berlusconi : "Sono stupito. Forza Italia non è subordinata ad alcuna generica destra sovranista" : Silvio Berlusconi non ci sta. E' stanco di leggere sui giornali che Forza Italia sia sottomessa a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Sono sempre più stupito dal tono di alcuni commenti che leggo in questi giorni sugli organi di informazione. L'immagine di Forza Italia appiattita o subordinata ad una

Forza Italia - Tajani accordo con Renzi : sarebbe scellerato : Forza Italia: "Fare un accordo con Renzi secondo me e' un accordo scellerato. E' uno scenario che non esiste.

Matteo Renzi prova a prendersi Forza Italia - operazione in atto : Matteo Renzi sta costruendo il suo spazio politico pescando in entrambi gli schieramenti. Dopo aver portato via Parlamentari al Pd,

Gianfranco Rotondi a un passo dall'addio a Forza Italia e Berlusconi : "Non morirà salviniano" : Subbuglio in Forza Italia. Le voci circa un possibile esodo verso Matteo Renzi e Italia Viva non sono soltanto voci. Magari non per andare necessariamente col fu rottamatore, ma in molti sono in uscita: l'infuocata riunione di venerdì ad Arcore lo dimostra. E tra chi non si nasconde c'è Gianfranco R

Cosa sta succedendo in Forza Italia dopo l'incontro tra Carfagna e Berlusconi : Raccontano in Forza Italia che l'incontro tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna avvenuto venerdì ad Arcore sia andato bene sul piano umano, che qualsiasi tipo di strappo - sorto soprattutto dopo il voto sulla Commissione Segre - sia stato ricucito. La vicepresidente della Camera avrebbe ribadito le sue posizioni all'ex premier, la necessità che la direzione del partito sia diversa da quella "salviniana". Ma entrambi alla fine sono rimasti ...

Carfagna - prove di dialogo con Renzi : “Forza Italia Viva è una suggestione” : L’ex premier: porte aperte ai futuri dirigenti. Poi la vicepresidente della Camera precisa: resto nel centrodestra

L’ultimatum di Berlusconi alla Carfagna : “Decida se restare o andare via…” L’Opa di Renzi su Forza Italia : Lievita la tensione in Forza Italia dopo l'apertura della deputata azzurra Mara Carfagna a Matteo Renzi. A scendere in campo l'ex premier in prima persona con un secco ultimatum alla vice presidente della Camera. "Decida se restare o andare via..." è stato infatti l'aut aut lanciato dal leader di FI dopo che l'ex ministro aveva definito una "suggestione" la nascita di "Forza Italia Viva" come progetto da contrapporre alla "salvinizzazione" del ...

Carfagna : «L'ipotesi "Forza Italia Viva"? È suggestiva». Renzi : «Porte aperte» : Prove di dialogo tra Matteo Renzi e Mara Carfagna? Per ora è solo una «suggestione» ma i segnali di avvicinamento tra Renzi e una parte di Forza Italia sembrano farsi sempre...

Una tentazione chiamata Forza Italia Viva : Quello che qualche ora dopo il lancio di Italia Viva era solo un sfottò a mezzo social, diventa oggi una "suggestione" per il centro destra. È Mara Carfagna a dire che l'ipotesi "Forza Italia Viva", nel caso in cui Matteo Renzi si sfilasse dalla maggioranza di governo, potrebbe diventare una strada percorribile. E a rendere ancora più concreta questa possibilità è il ragionamento complessivo che l'esponente di Forza ...

Carfagna : "Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione se Renzi togliesse appoggio al governo di centrosinistra" : La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia Mara Carfagna oggi ha partecipato a Linkiesta Festival dove ha risposto ad alcune domande sul futuro suo, del suo partito e di un'eventuale vicinanza a Italia Viva di Matteo Renzi.Non è una novità il fatto che l'ex sindaco di Firenze strizzi l'occhio a Mara Carfagna e a tutti quelli che, come lei, ora si sentono a disagio in Forza Italia, ma l'ex ministra ci tiene a ...

Renzi chiama il partito di Berlusconi : “Noi approdo naturale - aspettiamo dirigenti”. Carfagna possibilista su “Forza Italia Viva” : Prove tecniche di unione tra il nuovo partito di Matteo Renzi e quello di Berlusconi. Con l’ex segretario Pd, già architetto del Patto del Nazareno, a rompere gli indugi: “Porte aperte a nuovi dirigenti”. Tutto si consuma sul palco del teatro Franco Parenti di Milano, al festival de Linkiesta: “Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe ...

Mara Carfagna - Forza Italia Viva? "Se Matteo Renzi non sostiene più il governo di sinistra..." : Mara Carfagna non lo esclude più un asse con Matteo Renzi. A sorpresa la forzista ha affermato che se l'ex premier "dichiarasse di non voler più sostenere il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni forse Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Del resto, ha sottolineato la Carfag