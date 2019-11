Formula 1 – La Mercedes perde ‘pezzi’ | Toto Wolff salta il Gp del Brasile | non succedeva

Formula 1 - il team principal della McLaren ammette : “vi spiego perché Mercedes e Ferrari sono davanti a tutti” : Andreas Seidl ha rivelato i motivi che permettono a Ferrari, Mercedes e Red Bull di dominare il Mondiale di Formula 1 Dopo alcuni anni davvero bui, la McLaren sta tornando piano piano nelle zone alte della classifica. Il merito è tutto di Andreas Seidl che, arrivato da qualche mese a Woking, ha dato il via ad un pesante restyling della scuderia, permettendole di svoltare. AFP/LaPresse Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il team ...

Formula 1 – Gioco di… prestigio negli Stati Uniti : Vettel fa scomparire il cappellino Mercedes di un bimbo [VIDEO] : Vettel esilarante ad Austin: la scenetta con i due bambini tifosi Mercedes è tutta da ridere E’ terminato ieri, con la vittoria in gara di Bottas e la conquista del titolo Mondiale di Hamilton, il weekend di gara degli Stati Uniti. Un fine settimana da dimenticare per la Ferrari ed in particolar modo per Sebastian Vettel, costretto al ritiro dopo 8 giri dal via. Il tedesco della Ferrari ha comunque trovato un modo per sorridere, sia ...

Formula 1 – Binotto sincero - il team principal Ferrari guarda al futuro : “Mercedes ancora più veloce di noi - ma stiamo lavorando per…” : Mattia Binotto guarda al futuro: le parole del team principal Ferrari sui miglioramenti del team E’ in corso la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Lewis Hamilton potrà conquistare il suo sesto titolo Mondiale, ma dovrà fare i conti con tosti rivali, tra i quali anche i piloti Ferrari. Il team del Cavallino ha intenzione di far bene, in questo finale di stagione, ma soprattutto in futuro, per ...

Formula 1 - Wolff e il possibile passaggio di Hamilton in Ferrari : il team principal della Mercedes allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha parlato di un possibile passaggio di Hamilton in Ferrari nel 2021, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton si avvicina al sesto titolo mondiale della sua carriera con la Mercedes, ma le voci di un possibile passaggio in Ferrari nel 2021 non si placano. AFP/Lapresse Indiscrezioni e retroscena si rincorrono, ma Toto Wolff continua a gettare acqua sul fuoco, sottolineando come il team di ...

Formula 1 - la concorrenza si lamenta del super motore Ferrari : Binotto zittisce Mercedes e Red Bull : Il team principal della Ferrari ha parlato delle lamentele espresse dagli altri team circa il motore Ferrari, mettendo in chiaro alcune cose Dalla Red Bull alla Mercedes, sono molte le scuderie che si sono rivolte alla FIA per avere chiarimenti sul motore Ferrari, di gran lunga il più performante in pista. Photo4/LaPresse Una superiorità che non va giù ai rivali del team di Maranello, che stanno spingendo su Nikolas Tombazis, responsabile ...

Formula 1 - Vettel non si nasconde : “Hamilton a velocità di crociera - in gara non siamo forti come la Mercedes” : Il tedesco ha ammesso la superiorità della Mercedes in gara, sottolineando come la Ferrari debba ancora migliorare per ridurre il gap dalle Frecce d’Argento Sebastian Vettel si prende il secondo posto in Messico ma non risparmia alcune critiche costruttive alla Ferrari, apparsa ancora una volta in ritardo rispetto alla Mercedes. photo4/Lapresse Il tedesco ha analizzato quanto accaduto in pista oggi, soffermandosi sulla velocità di ...

Formula 1 - Binotto mette le cose in chiaro : “Leclerc non poteva rimanere fuori - la Mercedes ha potuto rischiare” : Il team principal della Ferrari ha analizzato la gara di Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista su quanto successo in gara Mastica amaro la Ferrari in Messico, il Cavallino non rispetta i pronostici della vigilia e consegna la vittoria alla Mercedes, che ringrazia e si prende il Gran Premio con Lewis Hamilton. Photo4/LaPresse Il team di Maranello si consola con il secondo posto di Sebastian Vettel, anche se questo non può ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 in Messico : doppietta Ferrari - Leclerc e Vettel beffano la Mercedes sul finale [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle Fp3 del Gp del Messico: doppietta Ferrari a poche ore dalle qualifiche E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp del Messico. In attesa delle qualifiche di questa sera i piloti della Formula 1 sono tornati in pista per le FP3. Il più veloce in pista è stato Leclerc, seguito dal suo compagno di squadra Vettel: i Ferraristi hanno beffato i piloti Mercedes sul finale. Il monegasco ha ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Messico : Vettel super - Mercedes fuori dalla top 3 [TEMPI] : Vettel davanti a tutti nelle seconde prove libere del Gp del Messico, Mercedes fuori dalla top 3 E’ terminata anche la seconda sessione di prove libere del Gp del Messico. Se al mattino il più veloce è stato Hamilton, nel pomeriggio è la Ferrari a piazzarsi davanti a tutti, con Vettel più veloce col crono di 1.16.607 , seguito da Verstappen e Leclerc, autore di un testacoda sul finale. Bisogna scendere in quarta e quinta posizione ...

Formula 1 - Binotto avverte Mercedes e Red Bull : “in Messico vogliamo prenderci tutto” : Il team principal della Ferrari ha messo in guardia i propri avversari, sottolineando come il Cavallino punti ad ottenere bottino pieno in Messico La Ferrari vuole pole position e vittoria in Messico, un obiettivo dichiarato da Mattia Binotto in vista dell’appuntamento in programma sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. photo4/Lapresse Dopo le vittorie sfumate in Russia e Giappone, il team principal del Cavallino va in cerca ...

Formula 1 - Hamilton bacchetta la Mercedes : “sul motore abbiamo peccato - la Ferrari è incredibile” : Il pilota della Mercedes ha bacchettato il reparto motori della Mercedes, sottolineando come non siano riusciti a sviluppare la power unit nel corso della stagione Lewis Hamilton punta dritto al sesto titolo mondiale della sua carriera, ma non lesina qualche critica alla Mercedes. Nonostante il grande affiatamento che ha con il proprio team, il britannico non perde l’occasione per pungolare tecnici e ingegneri, spingendoli a ...

Formula 1 - la Ferrari fiuta il colpaccio : ecco perché il Cavallino può battere Mercedes e Red Bull in Messico : Ci sono alcuni aspetti che spingono a credere che la Ferrari sia favorita per la vittoria in Messico, ma sarà la pista poi a dare il giudizio finale Archiviato il Gran Premio del Giappone, chiuso con il secondo posto di Vettel, la Ferrari si prepara adesso per l’appuntamento in Messico, dove ci arriva con i favori del pronostico. Il motivo è presto detto e riguarda la conformazione del circuito, che si trova come noto a 2.250 metri ...

Formula 1 - l’ammissione di Vettel : “la combinazione tra Hamilton e la Mercedes fa la differenza” : Il pilota britannico ha commentato il feeling tra Hamilton e la sua monoposto, ammettendo come si tratti di un binomio quasi perfetto Il sesto titolo Costruttori per la Mercedes è già arrivato a Suzuka, per quello di Lewis Hamilton bisognerà attendere ancora qualche settimana. Il britannico ha ormai in tasca il sesto Campionato del Mondo, mancano pochi punti da conquistare su Bottas per salire un altro gradino nell’Olimpo del ...

Formula 1 - la Mercedes si prende il sesto titolo iridato consecutivo : la classifica Costruttori dopo il Gp del Giappone : Il team di Brackley eguaglia così la striscia record della Ferrari di Schumacher e Todt, entrando nell’Olimpo del Motorsport La Mercedes vince il sesto titolo Costruttori consecutivo, laureandosi campione del mondo al termine del Gran Premio di Suzuka. Il primo posto di Bottas e il terzo di Hamilton bastano per conquistare aritmeticamente l’iride, considerando il sesto posto di Leclerc. Le Frecce d’Argento adesso non sono ...