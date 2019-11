Fonte : blogo

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sono i due access time che accompagnano il pubblico televisivo delle due reti ammiraglie della televisione italiana.ilsu Rai1 e Striscia la notizia insieme accompagnano il 40% del pubblico televisivo italiano dal telegiornale e fino al programma di prima serata.Oggi nella nostra rubrica dici occupiamo di analizzare glidi questa sfida quotidiana fra queste due trasmissioni. Vediamo dunque insieme i dati medi deie di Striscia la notizia delle ultime 4 stagioni.è sempre stato in testa per tutte e quattro le stagioni, per altro con un trend in crescita.: l'deiilpubblicato su TVBlog.it 11 novembre 2019 07:35.

SerieTvserie : Focus ascolti: l'exploit dei Soliti ignoti il ritorno - cilento_news24 : da TVBlog - Focus ascolti ottobre 2019: Rai1 al comando, Rai2 scivola sotto Italia 1 che cresce più di tutti… - giuseppedisal20 : RT @tvblogit: Focus ascolti ottobre 2019: Rai1 al comando, Rai2 scivola sotto Italia 1 che cresce più di tutti -