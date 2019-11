Ferrara | il portavoce del sindaco ha una pagina dedicata al cane “Rommel” in cui si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Mentre illeghista dipropone la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, si scopre che il suoMichele Lecci ha unaFacebook che racconta le gesta del suoRommel. Un dobermann con il nome del generale tedesco durante la seconda guerra mondiale che si lascia immortalare docile per lo “scatto del gerarca perfetto” e che “insieme al suo Führer Michele Lecci passeggia lungo il confine murato della città”. Passeggiate che possono essere anche “ronde nella pericolosa Zona Stazione fatta di ombre nere in bici” (persone di colore, ndr) che se si avvicinano, “per curiosità e per scrupolo un braccio glielo stacco”. Se si indispettisce, poi, il buon Rommel “neutralizza l’invasore, con fulmineo siegen licht”, talmente ferino che solo l’intervento del suo Führer consente al malcapitato di “fuggire graziando la sua pelle marcia”. Sono tutti post che compaiono ...

