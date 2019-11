Fabio Rampelli asfalta Greta Thunberg | Salvaguardia ambientale nata con la

Fabio Rampelli : "Perché Nicola Zingaretti è segretario del Pd" : Non è molto chiara la logica secondo la quale ora Nicola Zingaretti chiede di tornare al voto, se non, forse, una vendetta su Matteo Renzi. A Palazzo, girano diverse voci. Secondo Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, "il problema è che quello non è il posto di Zingaretti, ci si è trovato per caso: n