Ex Ilva | “riqualificare può costare 1 | 6 miliardi” L’Italia può ottenerli dal piano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il Green Deal europeo che la neonominata presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha promesso dopo la sua nomina si dovrà confrontare anche con la riconversione dell’acciaieria più grande d’Europa, l’ex, nella lista degli impianti più inquinanti in Ue. Il, però, potrebbe richiedere investimenti fino a 1,6 miliardi di euro. Una spesa difficilmente sostenibile per un ipotetico acquirente, dopo il passo indietro di ArcelorMittal, e che ha quindi in Bruxelles, intenzionata a salvaguardare la produzione delle grandi industrie del Vecchio Continente, parallelamente a uno sviluppo ecologicamente più sostenibile, forse l’unica opportunità di allineamento alle prospettive ambientali comunitarie. E la speranza viene dal nuovo programma di investimenti dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione Horizon Europe: 100 miliardi di euro ...

