Ex Ilva | il piano del governo tra nazionalizzazione e scudo penale

Carlo Messina (Intesa Sanpaolo) : "Il piano B è nazionalizzare Ilva" : Negoziare con Mittal perché resti a Taranto, ma come piano B “il Governo dovrebbe valutare la possibilità di nazionalizzare l’Ilva anche se potenzialmente in contrasto con le norme comunitarie”. A dirlo, in un’intervista a Bloomberg Tv, è il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, spiegando che “l’Ilva è senza dubbio un asset strategico per il Paese”. Secondo il banchiere, ...

Sull’Ilva il governo invita all’unità del Paese (ma non è chiaro quale sia il piano) : Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha riferito alla Camera in merito alla situazione dell'ex Ilva. "Il governo è disponibile ha fare tutto il possibile per consentire ad Arcelormittal di garantire l'impegno al rispetto del piano industriale", ha detto il ministro, che ha poi invitato l'unità delle forze politiche sulla questione.Continua a leggere

Ex Ilva - Calenda : "Un piano in 3 mosse per ArcelorMittal" : Carlo Calenda non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo nella politica italiana, ma da quando ha detto addio al Partito Democratico mentre andava prendendo forma il nuovo esecutivo è diventato più attivo e sempre pronto a fornire il proprio punto di vista. O la possibile soluzione, come nel delicato caso dell'ex Ilva di Taranto che sta facendo tremare l'esecutivo di Conte in queste ore.Con un video diffuso sui suoi canali ...

Ex Ilva : Furlan - ‘piano B non c’è - obbligare Mittal a riaprire trattativa’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Il Governo faccia un decreto sullo scudo penale per non dare alcun alibi ad ArcelorMittal. Il piano b non c’è, c’è obbligare l’azienda a riaprire la trattativa per rispettare l’accordo fatto con l’allora governo e con Cgil, Cisl e Uil”. Così il leader della Cisl, Annamaria Furlan al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sull’ex Ilva.L'articolo Ex Ilva: ...

Ex Ilva : Barbagallo - ‘no piano B ma facciano rispettare impegni’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non ci deve essere un piano B ma il rispetto degli impegni”. Così il leader Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell’incontro a Palazzo Chigi su ArcelorMittal. “Nazionalizzare? Una cosa è certa che in altri paesi come la Francia hanno sempre il 15% di imprese strategiche. Noi invece facciamo di tutto per renderci la vita difficile”.L'articolo Ex Ilva: Barbagallo, ‘no ...

Ex Ilva : Capone - ‘no a macelleria sociale - ci dicano se c è piano B’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Siamo preoccupati e vorremmo avere dal governo certezze sulle dinamiche e la volontà sia di portare a termine il piano industriale di ArcelorMittal, così come si era impegnata a fare, sia se esiste qualcun altro che vuole fare le cose che Mittal non vuole fare più. Se c’è in una parola un piano B”. Così Paolo Capone leader Ugl arrivando a palazzo Chigi per l incontro con il premier ...

Renzi vuole il modello Marchionne Ecco il piano per salvare l'ex Ilva : Matteo Renzi ha in mente il modello Sergio Marchionne e l'acquisizione di Chrysler da parte della Fiat per il salvataggio dell'ex Ilva. A spiegare in un'intervista ad Affaritaliani.it il progetto dell'ex premier ed ex leader del Partito Democratico è Michele Anzaldi, deputato di... Segui su affaritaliani.it

Ilva - Patuanelli : "ArcelorMittal ha ammesso di non riuscire a rispettare il piano industriale" : Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli oggi è intervenuto alla Camera per una informativa urgente sulla situazione dell'ex Ilva dopo l'annuncio di ArcelorMittal di voler recedere il contratto. Il titolare del Mise ha ricostruito tutta la vicenda dal 2012 e ha ricordato che quando sono state valutate le aziende concorrenti nella gara per l'Iva il miglior piano industriale e ambientale era quello di Acciai ...

Ex Ilva - Patuanelli : “ArcelorMittal vinse la gara perché offrì più soldi. Il piano industriale dell’altra cordata venne giudicato migliore” : Il piano di Acciaitalia, la cordata che perse la gara per l’ex Ilva, “è stato giudicato migliore per piano industriale e piano ambientale”. Ma “la cordata guidata da ArcelorMittal ha vinto perché è stata ritenuta migliore la sua offerta” nella “parte relativa al prezzo”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha spiegato davanti alla Camera come si risolse la battaglia tra per ...

Ex Ilva - Patuanelli : “ArcelorMittal incapace di rispettare il piano industriale”. Conte : “Piano B? Priorità è chiamare azienda a responsabilità” : Dopo l’incontro tra il governo e ArcelorMittal, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli afferma in conferenza stampa a Palazzo Chigi: “Questa è una vertenza industriale, ArcelorMittal ce lo dice dal 12 settembre. Loro mettono sul tavolo la produzione a 4 milioni tonnellate e 5mila esuberi. Ma il piano industriale prevedeva una produzione di 6 milioni di tonnellate fino al 2023 per poi arrivare a 8 milioni. È evidente che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Novembre : ESCLUSIVO Il rapporto dei commissari Ilva che bocciò il piano degli indiani avallato da Calenda : Trattativa Il ricatto dei Mittal sull’Ilva. E il governo finisce spaccato A Chigi – L’azienda si presenta con “condizioni inaccettabili”: 5 mila esuberi, scudo penale e un decreto per l’altoforno2 Conte: “Offerta l’immunità, ma non è quello il problema…” di Marco Palombi Per Alessandro di Marco Travaglio Alessandro Morricella era nato a Martina Franca, aveva 35 anni, una moglie e due bambini di 2 e 6 anni. Era un bravo operaio ...

Ex Ilva : Conte - ‘polo industriale strategico - piano ambientale va perseguito’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Il Governo ribadisce la strategicità del polo industriale” dell’ex Ilva “la volontà di perseguimento del piano ambientale che richiede investimenti produttivi e ricambio industriale”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del Cdm. “Vogliamo preservare quello che era il progetto industriale – sottolinea- che ci è stato presentato non a seguito di ...

ArcelorMittal - il vero piano di Luigi Di Maio e Gianluigi Paragone : cacciarli per nazionalizzare l'Ilva : La questione Ilva non rappresenta un problema solo (per modo di dire) per quei 10mila italiani che resteranno senza lavoro e per quel Paese che si vedrà sottratto dell'1,4 per cento del Pil. Il sito di Taranto è un cavillo anche per il governo e, in particolar modo, per i Cinque Stelle che da sempre