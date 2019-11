Entro 15 giorni il Napoli convocherà i calciatori per il mancato ritiro

Ilva - lascia ArcelorMittal : Entro 30 giorni l'azienda torna ai commissari. Salvini : «Conte riferisca in parlamento» : Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di...

Mediapro - Miccichè : «Offerta definitiva Entro 15 giorni» : «Aspettiamo che arrivi la proposta definitiva di Mediapro, dovrebbe arrivare entro 15 giorni». Con queste parole il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè ha commentato all’ANSA lo stato della trattativa con il gruppo audiovisivo sui diritti tv della Serie A per il ciclo 2021/2024. «Appena arriverà la proposta definitiva la valuteremo e la discuteremo […] L'articolo Mediapro, Miccichè: «Offerta definitiva entro 15 giorni» è stato ...

Regionali Umbria - diretta risultati. CEntrodestra trionfa : Tesei 57 - 4% - Bianconi 37 - 5. Crollo M5S. Salvini : governo ha giorni contati : Una sconfitta netta, che assomiglia ad una disfatta. L'Umbria si colora di blu e ha, come nuovo presidente Donatella Tesei. Quando mancano ancora una quindicina di sezioni si è consolidato intorno...

Sondaggio Agorà - Conte ha i giorni contati : valanga di voti - Entro quando andrà a casa : Gli italiani sono già stanchi di questo governo e vorrebbero andare a votare subito dopo la Finanziaria. È questo, in sintesi, il risultato del Sondaggio Emg Acqua presentato alla trasmissione di Raitre Agorà. Intervistati per il programma condotto da Serena Bortone, quasi sei italiani su dieci, per

L’incendio nel cEntro congressi di Auckland va avanti da tre giorni : Iniziato martedì, oggi è stato contenuto dai vigili del fuoco, mentre centinaia di persone hanno dovuto lasciare le case e gli uffici attorno

Salvini - nuovo fascicolo al Tribunale dei Ministri : "Deciderà Entro 90 giorni" : "Sabato mi è arrivato l’ennesimo fascicolo del Tribunale dei Ministri" che "deciderà nei prossimi 90 giorni", quindi "a dicembre, mi fanno magari il regalo di Natale"; "se devo essere processato per reato di sequestro di persona perché ho bloccato per quattro giorni lo sbarco di cento immigrati da una nave in Sicilia". Ad annunciare questa nuova inchiesta a suo carico è stato lo stesso Matteo Salvini durante un comizio a Riccione.L'ex ...

Lorena Bianchetti : "Mio padre è mancato tre giorni dopo il matrimonio. Vive dEntro di me" : Lorena Bianchetti, ospite a 'Storie italiane' dell'amica Eleonora Daniele, si è raccontata a cuore aperto. Ricordando i momenti più belli del suo matrimonio con Bernardo De Luca e dell'arrivo della piccola Estelle. L'attrice è legatissima al papà, scomparso tre giorni dopo le nozze: E' mancato tre giorni dopo il matrimonio. Sono felice che ci sia stato. E' già stato un dono. I disegni del cielo sono buffi e bizzarri. Dovevamo partire per il ...