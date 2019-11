Elezioni Spagna | è stallo infinito | vittoria agrodolce per i socialisti

Risultati Elezioni Spagna 2019/ Diretta : Vox vola al 14% - Sanchez senza maggioranza : Risultati Elezioni Politiche Spagna 2019 in Diretta: ecco i primi dati. Vox vola al 14%, i socialisti di Sanchez senza maggioranza. Resta il rebus governo.

Elezioni in Spagna - i risultati : Sánchez perde la scommessa - ultradestra raddoppia : Pedro Sánchez perde tre seggi e una scommessa. Non ha più una maggioranza di sinistra, assiste al boom dell’estrema destra, ha bisogno dei voti del Pp che però gli chiede di rinunciare alla guida del governo

Elezioni in Spagna - i risultati : Sánchez perde la scommessa - ultradestra oltre il raddoppio : Pedro Sánchez perde tre seggi e una scommessa. Non ha più una maggioranza di sinistra, assiste al boom dell’estrema destra, ha bisogno dei voti del Pp che però gli chiede di rinunciare alla guida del governo

Elezioni Spagna - socialisti in testa ma senza maggioranza. L'ultradestra è terzo partito : La Spagna esce dalle quarte Elezioni in quattro anni ancora senza una maggioranza chiara in Parlamento. I socialisti di Pedro Sanchez ottengono più deputati di tutti (120, in lieve calo...

Elezioni Spagna - socialisti in testa ma senza maggioranza. L'ultra destra è terzo partito : La Spagna esce dalle quarte Elezioni in quattro anni ancora senza una maggioranza chiara in Parlamento. I socialisti di Pedro Sanchez ottengono più deputati di tutti (114-119, in lieve calo...

Elezioni Spagna - Sanchez e i Socialisti in testa ma senza maggioranza : boom dell’ultradestra di Vox : Permane lo stallo dopo le Elezioni in Spagna: il Partito Socialista di Pedro Sanchez è in testa, ma in leggero calo rispetto ad aprile e ben lontano dall'avere la maggioranza per formare un governo. boom di Vox: il partito di ultradestra raddoppia i suoi seggi in Parlamento e diventa la terza lista più votata.Continua a leggere

Elezioni in Spagna - exit poll : vola la destra sovranista di Vox - che raddoppia i seggi. Giorgia Meloni esulta : I socialisti vincono le Elezioni in Spagna, anche se non ottengono la maggioranza dei seggi, i popolari del Pp avanzano, mentre vola l'estrema destra di Vox, che diventa terzo partito. È quanto emerge dagli exit poll condotti alla chiusura delle urne. Secondo gli exit poll diffusi da Rtve, i sociali

Elezioni Spagna - exit poll : Socialisti ancora primo partito - ma perdono terreno. Crescono i Popolari - Vox cresce e diventa terza forza : Un’incertezza ancora più marcata rispetto alle Elezioni del 28 aprile scorso. È quello che raccontano i primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi spagnoli, alle 20 di domenica, con il partito Socialista del premier Pedro Sanchez che oscilla tra i 114 e i 119 seggi, almeno 4 in meno rispetto ai 123 del voto di primavera. Secondo partito si confermano i Popolari di Pablo Casado che, dopo la crisi vissuta in seguito allo scandalo che ha ...

Elezioni Spagna - socialisti in testa - l'ultra destra è terzo partito : Spagna, i socialisti in testa ma senza maggioranza. Secondo il sondaggio a campione condotto dall'emittente Rtve. Il partito di ultradestra spagnolo Vox avrebbe ottenuto alle Elezioni di oggi più...

Elezioni Spagna - i partiti spingono al voto in nome della “stabilità politica”. Ma l’affluenza è in calo e la maggioranza rimane lontana : Per la quarta volta in quattro anni, la Spagna torna al voto in cerca di quella stabilità politica invocata dai leader dei principali partiti che, però, nell’ultimo anno hanno dimostrato di non essere in grado di creare un’alleanza di governo che garantisca la maggioranza parlamentare e, quindi, la governabilità. I 37 milioni di aventi diritto si recheranno alle urne dalle 9 alle 20 di domenica nel tentativo di smentire le previsioni ...

Elezioni Spagna 2019 : risultati - exit poll e affluenza in diretta – LIVE : Elezioni Spagna 2019: risultati, exit poll e affluenza in diretta – LIVE PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER Oggi, domenica 10 novembre 2019, la Spagna torna alle urne per rinnovare il Parlamento. Si vota in Spagna per le Elezioni politiche per la quarta volta in quattro anni. 11.30 Segui la diretta TP delle Elezioni spagnole! Elezioni Spagna: le ultime ...

Elezioni Spagna - oggi al voto : quattro elezioni in quattro anni : Urne aperte in Spagna, dalle 9 alle 20, per le quarte elezioni generali in quattro anno. Ma ancora una volta non è chiaro se l'esito del voto dei 37 milioni di elettori chiamati alle urne...

Elezioni Spagna : la destra recupera - la sinistra è rassegnata. E la situazione rischia di diventare ingestibile : La Spagna si accinge a votare. Potrebbe essere una constatazione scontata, dettata dalla naturale fisiologia democratica. Ma così non è, posto che è la quarta volta che i cittadini del paese iberico sono chiamati alle urne in appena quattro anni. Qualcosa di quella fisiologia si è inceppato, gli equilibri sono saltati, la scansione elettorale è impazzita e la parola più inflazionata nelle frequenze radiofoniche e televisive è bloqueo, ossia ...

Guida alle ennesime Elezioni in Spagna : Domenica si vota per la quarta volta in quattro anni: i Socialisti sono dati avanti, ma potrebbe non essere sufficiente per fare un governo