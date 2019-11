Elezioni Spagna | dove vince Vox | la nuova formazione di destra

Elezioni Spagna - Albert Rivera si dimette da presidente di Ciudadanos e lascia la politica : “Scelta coerente con quello che sono” : Dopo il disastroso risultato di Ciudadanos alle ultime Elezioni spagnole, con la formazione di centro che ha ottenuto appena 10 seggi contro i 57 dell’aprile scorso, fermandosi al 6% dei consensi, il leader Albert Rivera ha deciso di dimettersi dalla presidenza. “Lascio la politica”, ha poi annunciato definendo questa una decisione “personale, in coerenza con ciò che sono”. “Voglio essere felice. Lo sono ...

Le chiavi di lettura delle Elezioni Spagna : chi ha vinto - chi ha perso? : Le chiavi di lettura delle elezioni Spagna: chi ha vinto, chi ha perso? La Spagna, oggi, è più ingovernabile di ieri. È il primissimo responso dell’ennesima tornata elettorale (la quarta in quattro anni, la seconda del 2019) che lascia il PSOE (Partido Socialista Obrero Español) in prima posizione. Nonostante la vittoria, i socialisti retrocedono in numero di seggi e vedono il calo delle due principali forze politiche potenzialmente ...

Elezioni Spagna - il voto degli indipendentisti : “La questione catalana usata a fini elettorali” : Maria José si ritrova ogni sera per manifestare con il collettivo del suo quartiere in una delle principali strade di Barcellona, Avenida Meridiana. Si riuniscono alle 20, da quasi un mese, da quando è stata emessa la sentenza contro i leader indipendentisti, con condanne fino a 13 anni. “Abbiamo votato i partiti indipendentisti”, spiega Maria José, “Da parte del governo spagnolo non vediamo l’intenzione di sedersi a ...

La sinistra ha di nuovo vinto (a metà) le Elezioni in Spagna : (Foto: Getty Images) Per la quarta volta in quattro anni la Spagna è andata a elezioni per eleggere il parlamento, ma, anche questa volta, nessun partito ha ottenuto la maggioranza sufficiente per governare. Le sinistre insieme avrebbero un totale di 158 seggi, molto lontano dalla maggioranza assoluta di 176 deputati, ma comunque sopra le destre, che hanno ottenuto 152 seggi. L’affluenza è calata di soli due punti rispetto allo scorso aprile, ma ...

Elezioni Spagna - il leader di Vox Abascal : “In un anno siamo diventati la terza forza politica del Paese” : “Solo undici mesi fa, quindi non molto tempo, non avevamo rappresentanti in nessuna istituzione. Avevamo solo quattro o cinque consiglieri, sperduti in piccoli paesi. Oggi siamo la terza forza politica della Spagna e abbiamo 52 parlamentari”. Queste le parole di Santiago Abascal, leader del partito conservatore Vox, rivolgendosi agli elettori dopo il voto del 10 novembre. Con il 93% dei seggi scrutinati, Vox avrebbe infatti ...

