Effetto Joker | perché siamo così attratti da questo personaggio?

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Cosa attira di più del-Arthur?È corretto pensare chesia un malato di mente?piace tanto agli adolescenti?piace tanto agli adolescenti?Qual è il meccanismo per cui un film horror-thriller (se ben fatto) riesce a conquistare l'attenzione? È uscito nelle sale cinematografiche più di un mese fa, in qualcuna è già stato ritirato per lasciar spazio a nuove pellicole, in altre è ancora in palinsesto. Eppure non smette di far parlare di sé. Che sia per la straordinaria interpretazione dell’attore Joaquin Phoenix, in odore di statuetta; oppure per la sfrenata danza sulle scale che portano a casa, sulle note della controversa canzone di Gary Glitter, che sanciscono il passaggio da Arthur Fleck il reietto ail criminale; o ancora per le scene pulp, omaggio alla cinematografia anni Settanta, cui il regista Todd Phillips si è largamente ...

