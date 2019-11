Edili : protesta venerdì 15 - manifestazioni anche in Sicilia : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - anche gli Edili Siciliani aderiranno venerdì 15 novembre alle manifestazioni organizzate da Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil nell’ambito della giornata di protesta nazionale 'Noi non ci fermiamo! Rilanciare il settore delle costruzioni per rilanciare il paese' in 10

Edili : protesta venerdì 15 - manifestazioni anche in Sicilia : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – anche gli Edili Siciliani aderiranno venerdì 15 novembre alle manifestazioni organizzate da Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil nell’ambito della giornata di protesta nazionale ‘Noi non ci fermiamo! Rilanciare il settore delle costruzioni per rilanciare il paese’ in 100 piazze italiane. “In Sicilia- scrivono in una nota i segretari Siciliani Mario Ridulfo, Paolo D’Anca e ...

Edili : protesta venerdì 15 - manifestazioni anche in Sicilia (2) : (Adnkronos) – “In queste ultimi anni – rilevano – si sarebbero dovute progettare e appaltare opere pubbliche per miliardi di euro in grado di produrre un’occupazione aggiuntiva tra diretto e indotto che avrebbe potuto in parte riassorbire le perdite del settore. Questo non è avvenuto con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Oggi un cambio di direzione è non più rinviabile”. Le manifestazioni si ...

