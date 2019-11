È stato risolto il mistero degli SMS di San Valentino arrivati a novembre

Milan - Kakà fiducioso : “il problema allenatore è stato risolto - spero che Pioli possa riprendere la squadra” : L’ex giocatore brasiliano ha parlato della situazione del Milan, soffermandosi sull’arrivo in panchina di Pioli al posto di Giampaolo Sette partite, quattro sconfitte e solo tre vittorie. Un ruolino di marcia non proprio da grande squadra, che ha spinto i dirigenti del Milan ad esonerare Giampaolo per affidare la panchina a Pioli. Ph. sito Ac Milan Una scelta dolorosa ma resasi necessaria per migliorare il gioco della squadra, ...