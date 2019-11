Fonte : fanpage

(Di lunedì 11 novembre 2019) "Questo Paese nonmai icon il passato, se una persona che ha fatto per tre volte il Presidente del Consiglio si avvale della facoltà di nonre in un processo per": così Luigi Dicritica la decisione di Silvio Berlusconi di avvalersi della facoltà di nonre nel processo sulla Trattativanua a leggere

arianna20032000 : RT @lellone_: In un paese in cui Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere in un processo sulla trattativa stato-mafia i giornal… - marco71153510 : RT @fanpage: Di Maio: 'Berlusconi non risponde su Stato-mafia. L'Italia non chiuderà mai conti con il passato' - inaltoicuori_5S : RT @fanpage: Di Maio: 'Berlusconi non risponde su Stato-mafia. L'Italia non chiuderà mai conti con il passato' -