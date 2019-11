Death Stranding è il secondo miglior lancio del 2019 per PS4 in UK

Death Stranding ha ricevuto voti più bassi negli USA perché non è il solito shooter : Kojima Productions ha finalmente pubblicato il primo gioco da quando è diventato indipendente da Konami. Death Stranding è stato lanciato ufficialmente l'8 novembre su PlayStation 4, con una versione per PC prevista per la prossima estate.In un'intervista con Tgcom24 pubblicata il giorno del lancio, Hideo Kojima ha avuto la possibilità di discutere dell'accoglienza riservata al titolo da parte della critica. Mentre il punteggio medio era ...

Death Stranding ha ricevuto voti più bassi negli USA perché i giocatori americani preferiscono gli shooter : Kojima Productions ha finalmente pubblicato il primo gioco da quando è diventato indipendente da Konami. Death Stranding è stato lanciato ufficialmente l'8 novembre su PlayStation 4, con una versione per PC prevista per la prossima estate.In un'intervista con Tgcom24 pubblicata il giorno del lancio, Hideo Kojima ha avuto la possibilità di discutere dell'accoglienza riservata al titolo da parte della critica. Mentre il punteggio medio era ...

L'accoglienza riservata a Death Stranding? Hideo Kojima si aspettava reazioni miste : Parlando con PlayStation Access, Hideo Kojima ha detto che si aspettava reazioni contrastanti per Death Stranding perché "questo accade quando provi a fare qualcosa di nuovo".Il designer ha detto che spera che tra cinque o dieci anni più persone guarderanno favorevolmente al gioco."Anche con Metal Gear, mi sono sempre concentrato sul trovare qualcosa di nuovo da far giocare alle persone o mostrare loro un nuovo sistema di gioco".Leggi altro...

Death Stranding è il secondo più grande lancio del 2019 per PS4 in UK : Death Stranding ha debuttato al secondo posto nelle classifiche britanniche.Si tratta della seconda più grande esclusiva e la seconda più grande nuova IP lanciata quest'anno, dietro un'altra esclusiva PS4 - Days Gone, che è stata pubblicata ad aprile. Rispetto a questa, il nuovo titolo di Hideo Kojima ha venduto il 36% in meno di unità al momento del lancio.È il primo gioco di Kojima dall'uscita di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, che ...

Death Stranding dei record - due primati ufficiali per Hideo Kojima : L'uscita di Death Stranding dello scorso fine settimana è stato un successo, su questo c'è ben poco di cui discutere. Non parliamo di recensioni in questo caso – per quelle vi rimandiamo a questa notizia che raccoglie quelle dei maggiori portali italiani - ma dell'accoglienza riservata alla nuova IP targata Hideo Kojima da parte della community di utenti PS4. Un'accoglienza come sempre calorosa, degna di uno dei producer più amati ...

Amazon verso il Black Friday 2019 : nuove offerte tra Death Stranding - RE2 e FIFA 20 : Il Black Friday 2019 è sempre più vicino. Il venerdì nero dello shopping cadrà infatti il prossimo 29 novembre, andando a definire ancora una volta una giornata all'insegna degli acquisti più sfrenati, invogliati da sconti e promozioni realmente golosi. Le principali catene di rivendita, soprattutto online, si stanno allora preparando a dovere per celebrare con tutti i crismi del caso il giorno successivo a quello del Ringraziamento - negli ...

I voti di Death Stranding dividono tutti - ma Hideo Kojima ne è orgoglioso : Le recensioni e i voti di Death Stranding hanno iniziato a pennellare la rete fin dal primo novembre. Quindi ben prima del suo debutto sul mercato, avvenuto giorno 8 del mese in esclusiva temporale su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro - è atteso anche su PC la prossima estate. L'ultima fatica di Hideo Kojma, fin dal suo annuncio, è stata presentata come un'opera poligonale unica nel suo genere: seppur impostata come un action adventure a mondo ...

Il multiplayer di Death Stranding ha cambiato le regole del gioco - editoriale : Quando ho preso in mano il pad e avviato Death Stranding per la prima volta, la componente che meno m'interessava era senza alcun dubbio il Social Strand System, quel comparto multigiocatore asincrono che pensavo avrebbe potuto rovinare la spettrale solitudine dell'esperienza. In un mondo tanto ostile, ero convinto che poter contare sull'aiuto di qualche estraneo per uscire da una situazione complicata avrebbe rappresentato una macchia ...

Death Stranding : con l'iniziativa "Connectors" Sony vuole riconnettere i borghi italiani : Per celebrare il lancio di Death Stranding, Sony ha annunciato Connectors, un'interessantissima iniziativa pensata per i giocatori italiani.L'obiettivo è quello di segnalare i borghi più isolati della penisola e a rischio di disconnessione per cercare di riconnetterli, ricalcando così le gesta di Sam Bridges nell'ultima opera di Hideo Kojima. In palio ci sono T-shirt, Dualshock 4 e una Collector's Edition di Death Stranding."Partecipa alla ...

Il review bombing non risparmia nemmeno Death Stranding : nemmeno Death Stranding è riuscito a scampare dal controverso fenomeno del review bombing.Come possiamo vedere, infatti, su Metacritic il gioco di Kojima è stato oggetto di una serie si recensioni negative da parte di giocatori che hanno deciso di bocciare "a priori" l'ultima fatica del celebre game designer giapponese.Sulle pagine dell'aggregatore di recensioni Metacritic infatti Death Stranding vanta un User Score di soli 6.2 su 10. Le ...

Kojima si dice orgoglioso della positività portata dal multiplayer di Death Stranding : Death Stranding presenta una componente multiplayer molto importante nell'ecosistema di quella che è l'esperienza finale di gioco, e si tratta di una serie di meccaniche online molto particolari e a tratti mai viste implementate in questo modo in un gioco fin ad ora.Ebbene, in occasione di un'intervista, Hideo Kojima, parlando ai microfoni di PlayStation Access, si è detto particolarmente orgoglioso dell'approccio positivo al gioco comportato ...

Guerrilla - Bend Studios e Sucker Punch festeggiano l'uscita di Death Stranding con una serie di imperdibili artwork : Il giorno del lancio di Death Stranding è stato un giorno molto atteso dal milioni di appassionati videogiocatori, ma non solo.Death Stranding è anche frutto di una collaborazione di Kojima Productions con Guerrilla Games, per cui il gioco era molto atteso anche dai ragazzi dello studio che ha dato i natali a Horizon Zero Dawn, così come anche da altri studi che pubblicano esclusive per conto di Sony come Bend Studios e Sucher Punch.Proprio per ...

Death Stranding : alcuni leak parlano di DLC e di una misteriosa modalità Raid : Death Stranding è già disponibile su PS4 e sono già in molti ad interrogarsi sul futuro del titolo di Hideo Kojima, a tal proposito alcuni rumor emersi di recente parlano di alcuni DLC e una nuova modalità chiamata Raid.Secondo l'utente Reddit okdaydreamer una "fonte credibile" ha affermato che Death Stranding riceverà un DLC durante il 2020 (data che coincide con l'arrivo del gioco su PC). Secondo le fonti tale espansione si chiamerà ...