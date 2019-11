Damascelli | Ronaldo andrebbe punito L’errore è averlo mandato in campo per grazia e

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sul Giornale, Tonyparla del campionato di Serie A come di una “sagra paesana”, molto differente dallo spettacolo della Premier. “Stadi semivuoti, isterie contro gli arbitri, uso spropositato del Var, errori tecnici parrocchiali, varie ed eventuali. Questo passa il convento, spacciato per cattedrale, c’è chi si esalta per una vittoria casalinga manco si trattasse della finale di champions, c’è chi non dovrebbe passare ‘a nuttata ma rinla nazionale che spegne momentaneamente i fuochi”. La Juventus prende di nuovo il controllo della classifica, ma lo fa solo grazie a Dybala. “Non è un gran football quello che vediamo in ogni week end, soprattutto il ritmo lentissimo e un agonismo che si accende per dieci minuti in tutto e viene spacciato chissà per che cosa”.scrive del Cagliari, dove “Maran non spaccia calcio”, ...

