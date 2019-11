Da oggi si può comprare online la collezione disegnata da Virgil Abloh per IKEA

Giuseppe Pinelli - le figlie nel 50esimo dalla morte : “La storia si ripete - ciò che gli è successo può accadere ancora oggi a tutti” : “È importante fare memoria perché quello che è successo a Pino e alla nostra famiglia potrebbe succedere ancora oggi, a tutti”. Silvia e Claudia sono le due figlie del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli. oggi nell’aula 113 dell’Università Statale di Milano hanno presentato il calendario di iniziative in vista del cinquantesimo anniversario della strage di piazza Fontana e della morte Pinelli promossa dalla rete Milano Antifascista ...

Da oggi in Austria non si può più fumare nei bar e nei ristoranti : Era uno degli ultimi paesi in Europa dove si poteva ancora fare: il divieto è stato approvato dopo che il partito di estrema destra FPÖ è uscito dal governo

Da oggi 28 ottobre non si può più disattivare Giga di Scorta di TIM : cosa significa? : Attenzione ad extrasoglia dati Giga di Scorta di TIM, che da oggi 28 ottobre 2019 non risulterà più disattivabile. Come riportato da 'mondomobileweb.it', l'opzione non potrà essere più scorporata dall'offerta in uso (per lo meno da quelle che prevedono l'impiego di Internet), a meno che non si decida di disattivare l'offerta stessa. Se per qualsiasi motivo esaurirete i GB previsti dalla vostra offerta dati, l'opzione Giga di Scorta subentrerà ...

Pioggia di 7 per Insigne che dimostra che può incidere anche quando è arrabbiato : Il gol decisivo in Salisburgo-Napoli, quello valido per la vittoria e per un passo in più verso la qualificazione agli ottavi lo ha siglato lui. Lorenzo Insigne, quello che per Repubblica è l'”asso di riserva” che Ancelotti ha calato nella mischia al momento giusto. Il capitano ha sfruttato l’ennesima palla utile fornitagli dal collega piccoletto, Dries Mertens per segnare il gol del 3-2 che ha battuto gli austriaci in casa ...

Concorso aeronautica militare : da oggi 22 ottobre si può fare domanda : Da oggi 22 ottobre fino al 20 novembre 2019 (per i nati dal 20 novembre 1994 al 20 novembre 2001) sarà possibile inoltrare domanda per la partecipazione al Concorso aeronautica militare. Il Ministero della Difesa provvederà al reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata per un anno. Il bando è rivolto a tutti i candidati in possesso di licenza media. Le assunzioni si suddividono in un primo incorporamento previsto per il mese di maggio ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le previsioni meteo. La pioggia può rovinare il weekend a Phillip Island : Le previsioni meteo non sono delle migliori a Phillip Island per il weekend del 25-27 ottobre quando si correrà il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. C’è il concreto rischio di un’acquazzone in questa amena località dove siamo nel cuore della primavera e la possibilità di temporali e piovaschi è molto elevata. Si dovrebbe già partire in salita con delle prove libere su pista bagnata, a essere compromessa sembra ...

Slalom parallelo Varettoni-Alfieri : “Pinturault favorito - Shiffrin può vincere tutte le coppe. Paris e Goggia…” : Nel prossimo weekend sul ghiacciaio del Rettenbach che sovrasta Sölden, deliziosa località alpina situata nella valle dell’Ötztal, in Tirolo (Austria), scatterà la 54esima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino. Prima con il gigante donne, sabato 26 ottobre (manche alle ore 10 e 13) e poi con quello maschile, stessi orari, ma il giorno dopo, domenica 27. La prima dopo il ritiro di Marcel Hirscher, vincitore delle ultime otto ...

Da oggi puoi giocare online a 2500 vecchi titoli Ms-Dos : Tony & Friends in Kellogg’s Land – Foto: archive.org Periodo di buone notizie per gli amanti dei videogiochi retrò e, in particolare, per coloro che rivivrebbero con molto piacere i momenti di svago trascorsi durante l’adolescenza con gli ormai dimenticati titoli sviluppati per computer Ms-Dos. Infatti, oltre al palmare Apple Newton MessagePad 110 spuntato su eBay e la nuova console Analogue Pocket che supporterà i titoli ...

Roma : Salvini - ‘Raggi l’ha ridotta a discarica - non so come Zingaretti può appoggiarla’ : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – “Ieri Zingaretti ha detto la Raggi non si deve dimettere: ma se c’è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi, sta conciando la città più bella del mondo ad una discarica e il Pd, che teoricamente è all’opposizione, dice no, la Raggi deve lavorare di più”. Lo ha sottolineato Matteo Salvini durante un comizio a Foligno.“Ma la Raggi, anche se stesse lì 60 anni, ...

oggi le ragazze vogliono responsabilità. L’odio non può fermare la loro lotta : Sono tante le giovanissime che vediamo con forza ed entusiasmo animare strade e piazze del mondo contro la violenza di genere, per la lotta al cambiamento climatico, per il diritto all’istruzione e a studiare ciò che vogliono, comprese le materie scientifiche che non sono “per femmine”; le vediamo prendere parola e guidare movimenti, facendo emergere la loro capacità di essere protagoniste del cambiamento ma anche mostrandoci società che non ...

Vuoi diventare come Chiara Ferragni? Da oggi puoi - nasce un corso di laurea per influencer : I tempi cambiano e le Università si adeguano. nasce il corso di laurea per influencer: da oggi si può studiare all'Università per diventare come Chiara Ferragni. A...

Da oggi si può studiare all’università per diventare Influencer. Ma forse non ce n’era bisogno : A lanciarlo è l'università e-Campus. Un percorso di studi triennale nella facoltà di Scienze della Comunicazione per diventare come Chiara Ferragni. Ma siamo sicuri che basterà conseguire una laurea per diventare automaticamente influencer?Continua a leggere

Chi vuole divenire operatore ATR da oggi può contare anche sul servizio di Rabona : Da Rabona Mobile arriva un nuovo servizio dedicato alle aziende che hanno intenzione di entrare nel settore della telefonia mobile. Ecco tutti i dettagli L'articolo Chi vuole divenire operatore ATR da oggi può contare anche sul servizio di Rabona proviene da TuttoAndroid.