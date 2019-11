Da campionessa di ginnastica a star del porno | la storia di Verona van de Leur “Era

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Medaglia d’argento in Coppa del Mondo, due bronzi ai Campionati Mondiali, tre argenti e due bronzi ai Campionati Europei: dopo questi successi, ha deciso di lasciare il mondo dellaper intraprendere una nuova carriera nel, dove ora è una. È ladellavan de, 33enne olandese, che nel 2011 ha lasciato definitivamente il suo percorso sportivo – ormai in declino – per rilanciarsi come attrice hard. “Era un’offerta a cui era impossibile rinunciare. Una tale quantità di denaro che mi avrebbe permesso di avere tutto ciò che avevo sempre desiderato nella vita“, ha spiegato nel suo libro “Simply” pubblicato nel 2014 ma uscito solo in questi giorni nella versione inglese. Nel libro racconta come non sia stato facile abbandonare la sua carriera di ginnasta sopratutto perché la sua famiglia ...

