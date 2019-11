Cristiano Ronaldo si infuria | in Portogallo traducono il labiale | ecco cosa ha detto a

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nella giornata di ieri in casa Juventus è scoppiato il caso. Il portoghese non sta di certo attraversando un buon momento di forma e non sta trascinando la Juventus per come vorrebbe e dovrebbe, nella giornata di ieri il calciatore è uscito nervoso per la sostituzione. Minuto 54, Maurizio Sarri chiama Paulo Dybala a scaldarsi, tutti immaginano una Juventus a trazione anteriore per provare a conquistare i tre punti, Maurizio Sarri invece dimostra carattere sostituendo un poco brillante. Il portoghese esce dal campo nervoso, scappa qualche parolina di troppo nei confronti di, poi va subito negli spogliatoio e lascia lo stadio prima del fischio finale. Si può dunque parlare di caso con la Juventus che dovrà prendere una decisione su un eventuale provvedimento. Nel frattempo provano a decifrare la frase pronunciata Cr7 nei ...

SquawkaNews : 55': Paulo Dybala replaces Cristiano Ronaldo 77': Paulo Dybala scores the winner Juventus 1-0 AC Milan. - tancredipalmeri : I portoghesi che hanno visto il filmato non sono concordi con su cosa Cristiano Ronaldo abbia detto, ma tutti sembr… - tancredipalmeri : Sarri su Cristiano Ronaldo incazzato: “A me fa piacere quando i giocatori sostituiti si arrabbiano” Sempre Sarri s… -