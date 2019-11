Corso per Cronisti e Telecronisti sportivi OA Sport 2019 | le recensioni dei partecipanti

«Aereo precipita in mare nel golfo di Napoli» : scatta l'operazione di socCorso : A partire dalle 7 di domani martedì 12 novembre è stata pianificata nel golfo di Napoli un'esercitazione internazionale di ricerca e soccorso aero-marittima, denominata...

Salvini : ‘Inizio di un perCorso - obiettivo è arrivare a Quota 41’ : Continua ininterrottamente il dibattito politico, sindacale ed economico sulla riforma delle pensioni, uno dei temi più importanti del nuova legge di Bilancio 2020 che ha già iniziato il suo iter parlamentare che dovrebbe concludersi senza particolari sorprese. A proposito di previdenza, però, si dovrà discutere comunque dell’emendamento annunciato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi che propone l’abolizione della Quota 100 e il potenziamento ...

Fit Cisl Lazio - oggi Corso formazione per delegati trasporto aereo : Roma – Da Eraclito a Steve Jobs, da Tucidide ai giorni nostri: il concetto di “trasformazione”, di “cambiamento” e’ stato il tema centrale del corso di formazione per i delegati del trasporto aereo della Fit-Cisl del Lazio, che si e’ tenuto oggi presso la sede della Cisl del Lazio, in via Crescimbeni a Roma. Una giornata dedicata alla riflessione e alla condivisione di esperienze, mirata alla costruzione ...

Atletica : Alex Schwazer farà riCorso al Tribunale svizzero per la squalifica per doping : Tutt’altro che chiusa la storia di Alex Schwazer. Il marciatore, squalificato prima dei Giochi Olimpici di Rio per doping, ha deciso di tornare all’attacco, ha ripreso gli allenamenti e non si arrende. L’altoatesino presenterà con i suoi legali ricorso al Tribunale federale svizzero per chiedere una “sospensiva” della sentenza, che prevede otto anni di squalifica. Ricordiamo che il ricorso è già stato respinto dal Tas. Come ...

Caso Schwazer – Alex vuole provarci : “torno a marciare - possiamo fare riCorso per sospendere la squalifica” : Alex Schwazer torna ad allenarsi: le sensazioni dell’atleta altoatesino sul Caso doping che lo vede coinvolto Non è ancora stata fatta del tutto luce sul Caso Schwazer, ma sembra esserci uno spiraglio per l’alteta altoatesino, squalificato fino al 2024 per recidiva al doping. Il Gip ha infatti riconosciuto la possibilità di un complotto contro Schwazer, che dunque confida adesso nella giustizia e nell’annullamento della ...

ArcelorMittal - riCorso dei commissari : «Non ci sono condizioni per il recesso» : Lo 'scudo penale' non è una condizione che consente il recesso del contratto da parte di ArcelorMittal. È questo uno dei punti del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo...

Liguabue torna al Campovolo per i 30 anni di carriera. Lo sCorso tour aveva confessato : “Affluenza di pubblico inferiore alle aspettative” : riuscirà a riempire il mega spazio? : Trent’anni di carriera da festeggiare nel luogo ricco di ricordi, emozioni e di presenze con oltre 100mila persone accorse da tutta Italia ad ogni appuntamento. Luciano Ligabue ha annunciato con un video, a sorpresa, una iniziativa speciale pensata ad hoc per celebrare l’importante ricorrenza artistica. “Magari qualcuno avrà riconosciuto il posto dove sono… – dice Liga nel bel mezzo della pista – Eh sì è Campovolo ...

Vuelta di Spagna 2020 – Il 17 dicembre verrà presentato il perCorso ufficiale : 21 tappe - con partenza da Utrecht : Il prossimo 17 dicembre, alle ore 20:00, presso il Marriott Auditorium Hotel di Madrid, verrà presentato il percorso ufficiale della Vuelta di Spagna 2020 Con ancora impressa nella memoria la vittoria di Primoz Roglic, autentico dominatore dell’edizione 2019, è già tempo di pensare alla prossima Vuelta di Spagna. Alle ore 20:00 del prossimo 17 dicembre infatti, presso il Marriott Auditorium Hotel di Madrid, verrà presentata la 75ª ...

Venti persone sono state arrestate nel Corso di un’operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca - a Roma : I carabinieri di Roma hanno arrestato 20 persone (15 in carcere e 5 ai domiciliari) nel corso di un’operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Gli arrestati sono tutti italiani e, secondo le indagini, avrebbero fatto

Comune di Rimini - conCorso per 11 educatori : domande entro il 10 dicembre : Il Comune di Rimini ha indetto un concorso pubblico, volto al reclutamento di 11 unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di educatore nido d'infanzia (cat. C, posizione economica C1). La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro le 24:00 del 10 dicembre 2019. Al concorso si applicano le seguenti riserve:...Continua a leggere

ConCorso 616 Operatori Giudiziari - come fare domanda nei Centri per l’Impiego : Dal momento della pubblicazione del bando di Concorso 616 Operatori Giudiziari in Gazzetta Ufficiale gli aspiranti candidati hanno espresso numerosi dubbi in merito alla modalità di candidatura: a quale centro per l’impiego rivolgersi? come essere inseriti nelle liste di collocamento? come inviare la domanda? Quando è possibile iscriversi? In questo articolo approfondiamo la procedura per facilitarne la comprensione ai possibili ...

Alfabetizzazione per stranieri : Corso a Ragusa : Alfabetizzazione per stranieri. Prende il via, come ogni anno nel mese di novembre, l’attività di formazione organizzata da Adra a Ragusa

Atletica - Mondiali paralimpici 2019 : Oxana Corso conquista l’argento sui 100 metri - seconda medaglia per l’Italia : A Dubai (Emirati Arabi Uniti) proseguono i Mondiali 2019 di Atletica paralimpica e arriva la seconda medaglia per l’Italia dopo l’oro di Assunta Legnante nel getto del peso. Spettacolare medaglia d’argento di Oxana Corso che non ha deluso le aspettative nei 100 metri categoria T35. La 24enne, già Campionessa del Mondo nel 2013 e argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, si è resa protagonista di una bella prova chiusa ...