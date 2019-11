Conte | Tasse alle micro-tasse Poi weekend coi leader giallorosa

Il Conte 2 è il governo delle tasse - ma i problemi gravi sono altri : Il leitmotiv delle critiche alla manovra di bilancio per il 2020, che rimbalza da un talk show all’altro, è l’accusa rivolta al governo di voler introdurre troppe tasse. È la solita prassi di individuare un tema che faccia audience e che solletichi l’interesse dell’opinione pubblica, senza badare troppo alla reale corrispondenza con i dati di fatto. Il Conte 2 è il governo delle tasse? Certamente, nel ...

Sondaggio Pagnoncelli per DiMartedì - le tasse affondano il governo Conte. Dati sommati : "Per il 67%..." : Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì è un pessimo indizio per Giuseppe Conte. Sulla manovra il premier si gioca buona fetta non tanto della sopravvivenza del suo governo (appesa più al voto regionale in Emilia Romagna di gennaio e alle paturnie di M5s, Pd e Matteo Renzi) quanto del propri

Manovra : Conte - ‘non è e non sarà delle tasse’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Fonti vicini al premier Giuseppe Conte, descrivono un presidente del Consiglio “fortemente deciso” a contrastare il tentativo di far passare questa come la ‘Manovra delle tasse’. “è una Manovra che ha evitato il già programmato aumento dell’Iva per 23 miliardi, che avrebbe avuto un impatto negativo su consumi e su tutte le famiglie. La realtà è che la Manovra è fortemente ...

Renzi : no a nuove tasse e avanti con o senza Conte : No a nuove tasse nella manovra, perchè sarebbe una "mazzata alla classe media". Cosi' in un'intervista al Messaggero il leader di Italia Viva Renzi

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Manovra - nuovo scontro su auto e pensionati Conte : «Bugie sulle tasse» : auto aziendali e rivalutazione delle pensioni fanno saltare la tregua nella maggioranza. Mentre si attende l'invio in Senato del testo del disegno di legge di Bilancio, si accende la discussione...

SONDAGGI/ Le tasse sfiduciano Conte - -3 - 5% - - governo 29% - centrodestra 51% : La maggioranza di governo delude gli italiani, che vorrebbero andare al voto. M5s-Pd 41%, centrodestra 51%. Ecco i SONDAGGI

Conte difende la manovra - ma è scontro su tasse e auto : Gualtieri : «Salve le ecologiche» : La manovra deve ancora arrivare in Parlamento ma già è scontro sulle tasse. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continua a difendere la legge di Bilancio, additando come...

Conte difende la manovra - ma è scontro su tasse e auto : Gualtieri : «Salve le ecologiche» : La manovra deve ancora arrivare in Parlamento ma già è scontro sulle tasse. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continua a difendere la legge di Bilancio, additando come...

Manovra - per le pensioni spunta la rivalutazione al 100% : fino a 4 volte la minima. Conte : «No nuove tasse - è redistributiva» : spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

TASSE/ Nicola Rossi : 'La lotta all'evasione del Governo Conte penalizza gli onesti' : Uso limitato dei contanti, manette agli evasori e stretta alle compensazioni: il Governo vara misure di facciata, in parte sbagliate e in parte inefficaci

Piccole imprese - Conte : “Burocrazia toglie il sonno - in arrivo codici per semplificare. In manovra profluvio di tasse? Propaganda falsa” : “C’è una certa Propaganda che descrive la manovra come profluvio di balzelli e nuove tasse che colpiscono categorie come la vostra. Basta ripetere delle affermazioni per renderle vere e questo mi dispiace. Si dice che il governo vuole colpire voi, partite Iva e professionisti. Falso. Si afferma che abbiamo tassato il contante. Falso. Si afferma che abbiamo tassato acqua minerale e merendine. Falso. Che abbiamo tassato la benzina. ...

Giorgia Meloni : "Se Giuseppe Conte rispettasse la sovranità popolare si sarebbe già dimesso" : Giorgia Meloni in una intervista all'Agenzia Vista attacca il presidente del Consiglio: "Se Giuseppe Conte avesse un minimo di rispetto per la volontà e la sovranità popolare non farebbe il premier: si sarebbe già dimesso e sarebbe già andato a casa". Tuttavia, continua la leader di Fratelli d'Itali