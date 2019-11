Conte incontra Angela Merkel a Roma | «Sui migranti impegno congiunto»

Conte incontra Angela Merkel a Roma : «Impegno congiunto per le sfide europee» : Giuseppe Conte incontra Angela Merkel. Il premier ha accolto la cancelliera tedesca a Villa Doria Pamphilj, a Roma. I due capi di governo hanno in programma una cena di lavoro su diversi temi...

Ex Ilva - Conte incontra gli operai in fabbrica : l’applauso dei lavoratori al premier : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i lavoratori dell’ex Ilva di Taranto per un confronto sul futuro dell’azienda. All’ingresso nella sala allestita per il consiglio di fabbrica, è partito l’applauso all’indirizzo di Conte, che poi ha ascoltato i dipendenti ed è intervenuto annunciando una “battaglia legale durissima se ArcelorMittal se ne va”. L'articolo Ex Ilva, Conte incontra ...

Ex Ilva - Conte incontra gli operai : “Se ArcelorMittal se ne va - battaglia legale durissima. Taranto è una città ferita - combattiamo tutti insieme” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affronta la rabbia degli operai dell’ex Ilva e, prendendo parte al consiglio di fabbrica permanente di Fiom, Uilm e Fim, dentro l’impianto gestito da ArcelorMittal, chiama i lavoratori all’unione per portare avanti “una battaglia” per il lavoro e la salvaguardia della salute degli abitanti di Taranto. “Si può fare impresa se si crea un rapporto solido con gli ...

Ex Ilva - colloquio Conte-Mattarella. Il premier incontra i sindacati e gli enti locali. Fico : “Stato sia unito - duri con ArcelorMittal”. : Le prime 24 ore dei due giorni indicati dal premier Conte per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono state all’insegna degli incontri, politici, sindacali e istituzionali. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: nel giorno in cui il ministro Stefano Patuanelli ha detto in Aula che ArcelorMittal vinse la gara grazie all’offerta economica, il premier Giuseppe ...

Ilva - Conte e Patuanelli incontrano i vertici di ArcelorMittal. A Taranto sit-in dei lavoratori : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

Governo : Conte - ‘mai incontrato amministratori e azionisti - compreso Mincione’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Mai incontrato Raffaele Mincione, né gli amministratori o gli azionisti di Fiber 4.0, la società al centro dell’informativa del premier, Giuseppe Conte, nell’Aula della Camera. “Nei primi giorni del maggio 2018 – spiega il presidente del Consiglio – quando ancora svolgevo la professione di avvocato e non ero stato ancora designato Presidente del Consiglio (ricordo, in ...

Plastic tax - Conte pronto a incontrare le aziende di settore : Il premier Giuseppe Conte pronto a incontrare le aziende di settore sul tema della Plastic tax. Le preoccupazione dell’industria: la norma colpirebbe in particolare l’Emilia Romagna, culla della Packaging Valley, che ospita il maggior numero di aziende del comparto in Italia

Manovra Governo - Conte incontra i Partiti della maggioranza : Manovra Governo, Conte incontra i Partiti della maggioranza.A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte sta incontrando il capodelegazione del M5S

Governo - Conte incontra Di Maio e poi i partiti della maggioranza prima del Cdm : Rimane alta la tensione all'interno della maggioranza e in modo particolare tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, i quali nel corso di questa mattina hanno avuto un faccia a faccia a Palazzo Chigi, dopo il dibattito di questo weekend. Secondo quanto si evince dalle dichiarazioni di alcune agenzie di stampa, il meeting con il ministro degli Esteri rientra in una precisa ...