Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) La“sebbene contenga alcuni interventi positivi, è nel complesso insufficiente rispetto alle esigenze del Paese e rischia di non incidere in modo efficace sulla situazione di sostanziale stagnazione dell’economia”. Lo afferma il direttore generale di, Marcella Panucci, nel corso dell’audizione sullanelle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato.La, osserva Panucci, “non traccia un disegno di politica economica capace di invertire la tendenza negativa delle aspettative degli imprenditori e dei potenziali investitori, nazionali ed esteri. Anzi, in alcuni casi, produce un effetto opposto. Senza migliori aspettative, è difficile immaginare un’accelerazione degli investimenti privati e, senza quest’ultima, qualsiasi ripresa sarebbe comunque effimera”. Per, il ...

GonnelliLuca : Confindustria stronca la manovra: 'Con la plastic tax +109 euro a famiglia' - infoitestero : Plastic tax, Confindustria Emilia contro il provvedimento: «Qui stronca un settore» - qui_finanza : Boccia (Confindustria): “Giudizio negativo su manovra” Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia stronca la Ma… -