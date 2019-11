Concorso Regione Campania | correzioni terminate | risultati categoria D dall' 11 novembre

Entro 24 ore i risultati del Concorso Regione Campania ma non per tutti - l’annuncio Formez : A meno di imprevisti dell'ultimo minuto, i risultati del concorso Regione Campania sono pronti ad essere pubblicati nella giornata di lunedì 11 novembre. Anche se il gradito passaggio non riguarderà tutti i candidati alla mega selezione pubblica, si tratta comunque di un segnale significativo a settimane e settimane del termine delle prove pre selettive. L'annuncio della pubblicazione è giunto direttamente dall'ente Formez, gestore di tutta ...

Concorso Regione Campania 2019 - correzione preselettive : cosa sappiamo ad oggi : Ancora non è terminata la correzione di tutte le prove del Concorso Regione Campania 2019 per 2175 posti a tempo indeterminato. Il Formez ha dichiarato che si è concluso il controllo per i test dei laureati (950 posti in categoria D) mentre sono in correzione quelli dei diplomati (1225 posti in categoria C). I risultati saranno noti solamente una volta terminate tutte le procedure. La correzione delle prove preselettive è iniziata il 17 Ottobre, ...

Concorsone Regione Campania - il risultato è un fantasma : corretti solo i test dei laureati : I risultati del Concorsone della Regione non sono noti ai 140mila candidati all?assunzione a tempo indeterminato per 2175 posti nella pubblica amministrazione. E dall?opposizione in...

Perché mancano i risultati del Concorso Regione Campania? De Luca contro il Formez : Potremmo definirlo un vero e proprio show quello con cui Vincenzo De Luca spiega la mancata pubblicazione dei risultati del concorso Regione Campania. In un video condiviso sulla pagina ufficiale del governatore appunto, ecco che vengono spiegati i motivi per i quali, a distanza di più di 2 mesi dall'inizio della selezione pubblica, ancora non sono stati pubblicati gli esiti delle prime prove preselettive. Il colpevole numero uno per il ...

Concorso Regione Lazio - 355 posti : pubblicate date prova preselettiva : C’è il diario della prova preselettiva del Concorso Regione Lazio per i 7 bandi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di 355 assistenti ed esperti a potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro. Il 29 Ottobre nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono state rese note le date delle preselettive per 60 Assistenti e 200 Esperti del mercato e servizi per il lavoro. Le date per le ...

Ancora lontani i risultati del Concorso Regione Campania? Formez prende tempo : Più che necessario oggi 29 ottobre è un nuovo bollettino sui risultati del Concorso Regione Campania che purtroppo non sono stati Ancora pubblicati dal Formez. L'attesa degli esiti della selezione pubblica è divenuta oltremodo lunga, considerando che le ultime prove pre-selettive si sono svolte a fine settembre: ora a fine ottobre, il dado non è Ancora tratto e rischia di non esserlo Ancora per un tempo imprecisato. Come raccontato in un ...

Ci vorrà ancora tanto per i risultati del Concorso Regione Campania? Lunga correzione : Dispiace dirlo a tutti coloro che attendono con ansia i risultati del concorso della Regione Campania ma i tempi per la pubblicazione delle graduatorie definitive di accesso alla prossima prova potrebbero essere davvero lunghi. Sulla base degli ultimi feedback forniti dall'ente gestore della procedura selettiva ossia il Formez, possiamo ipotizzare che non giungeranno notizie clamorose neanche del corso di questa settimana. A meno di improvvisi ...

Concorso Regione Campania : correzione delle prove dal 17 ottobre : È stata resa nota la data ufficiale delle correzioni dei test preselettivi del Concorso Regione Campania che, da quanto reso noto da un comunicato, inizieranno il prossimo 17 ottobre. I controlli delle prove sostenute nello scorso mese di settembre da migliaia di candidati, è stato pubblicato nella mattinata di lunedì 14 ottobre sul sito della Formez. Secondo quanto si apprende l’iter si svolgerà in seduta pubblica e sarà prevista la possibilità ...

Concorso Regione Campania 2019 - dal 17 Ottobre la correzione delle preselettive : Dal 17 Ottobre inizierà la correzione delle prove preselettive del Concorso Regione Campania 2019. Lo comunica il Formez con un avviso sul sito, riportando la data di inizio e le modalità. Vediamo assieme come si svolgerà la correzione e gli step successivi della procedura. Guida completa sul Concorso Concorso Regione Campania 2019: inizio e modalità di correzione Presso la sede di Formez PA di Roma, il 17 Ottobre dalle ore 10:30 verrà iniziata ...

Svolta finale per i risultati del Concorso Regione Campania : calendario correzioni ufficiale e come partecipare : come promesso, c'è la Svolta tanto attesa per i risultati del concorso Regione Campania. Proprio in questa mattinata del 14 ottobre, dopo evidenti sollecitazione pure da parte del presidente De Luca, il Formez ha provveduto a rendere noto il calendario con quale si procederà alla verifica degli elaborati dei candidati alla selezione pubblica. Grazie a quanto riportato solo pochi minuti fa sul sito dell'ente appunto, ecco chiariti quali saranno ...

Ricercati i risultati del Concorso Regione Campania - De Luca promette novità dal 14 ottobre : Veri e propri Ricercati speciali i risultati del concorso Regione Campania. Ormai dopo settimane dal termine delle prove di quello che è stato battezzato il maxi-concorso del 2019, il Formez ente gestore di tutta la procedura selettiva pubblica, non ha ancora dato notizia degli esiti delle prove preselettive. Un grave ritardo che pesa sulle centinaia di migliaia di partecipanti a questa prima fase. Con i primi giorni di ottobre, come ...

Concorso operatori giudiziari - i posti per ogni regione : 68 a Milano - 49 a Napoli : Il Ministero della Giustizia ha bandito nei giorni scorsi un Concorso - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre - per 616 nuovi operatori giudiziari, che saranno assunti in diverse regioni d'Italia, undici per l'esattezza, vale a dire Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Potranno prendere parte a questa selezione pubblica tutti colori i quali sono in possesso del ...

Concorso Regione Lazio - 355 posti : rinviato diario preselettiva - date prossima comunicazione : rinviato il diario della prova preselettiva del Concorso Regione Lazio per i sette bandi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di 355 assistenti ed esperti a potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 Ottobre e del 17 Dicembre verranno rese note sedi, orari e date di convocazione per svolgere la prova. Vediamo nei prossimi paragrafi la ...

Concorso Ripam Regione Campania : la correzione degli elaborati non è ancora iniziata : Gli oltre 140mila candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva del Concorso Ripam indetto dalla Regione Campania sono in attesa della pubblicazione delle graduatorie relative all'ammissione alla fase successiva. I test si sono tenuti nella città di Napoli a partire dallo scorso 2 settembre e sino al pomeriggio del 24 settembre. Nei primi giorni di ottobre, le schede a lettura ottica sono state inviate da Napoli a Roma dove verranno ...