Fonte : romadailynews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma –di gas alle 18 circa, in viale Val Padana 125, in zonad’Oro a Roma, nelle cantine di un fabbricato di sette piani. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Roma con supporto del nucleo NBCR, per i controlli richiesti dal caso. Al momento a scopo precauzionalelo stabile e intervento in corso. L'articolod’Oro,perdi gas proviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Conca d’Oro, evacuato palazzo per fuga di gas: #Roma – Fuga di gas alle 18 circa, in viale… - romasulweb : Roma, fuga di gas: palazzo di sette piani evacuato in zona Conca d’Oro - romasulweb : Conca d'Oro, evacuato palazzo di 7 piani per fuga di gas -