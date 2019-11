Clima,nessun Paese G20 vicino obiettivi

del G20,compresa l'Italia, è sulla strada giusta per raggiungere glidell'accordo di Parigi sul, del 2015, ossia contenere l' aumento della temperatura media globale entro 2-1,5 gradi rispetto al periodo pre-industriale. E' quanto emerge dal rapporto annuale "Brown to Green",dite Transparency, sulla base di 80 indicatori. Il record negativo va all'Australia,ma anche per l'Italia sono da migliorare le emissioni nei trasporti ed edilizia.(Di lunedì 11 novembre 2019)