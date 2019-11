Cinzia Paglini | la cantante è scomparsa da venerdì Due giorni prima aveva detto a

Cinzia Paglini - la cantante scomparsa da venerdì. Aveva denunciato il suo stalker - a Barbara D’Urso ha detto : «Ho pensato al suicidio» : Cinzia Paglini è scomparsa . Dallo scorso venerdì non si hanno notizie della cantante e autrice napoletana che vive nel quartiere Fuorigrotta. A lanciare l’appello per ritrovarla è stata la figlia di Cinzia Paglini , che su Facebook ha scritto: «Chiedo a tutti di aiutarmi a ritrovare mia mamma». Cinzia Paglini , nome noto della musica partenopea, è anche stata recentemente ospite di Barbara D’Urso in collegamento con Pomeriggio Cinque ...

