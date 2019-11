Cinque canali 4K gratuiti con la nuova CAM 4K Ultra HD Tivùsat

Fine delle trasmissioni per Cinque canali Sky dal 1° ottobre 2019 : Ancora pochi giorni e da martedì 1° ottobre 2019 cinque emittenti del bouquet d'intrattenimento Sky termineranno il loro corso. Si tratta di Fox Animation, Fox Comedy e Nat Geo People del pacchetto Sky TV e i canali Disney XD e Disney in English del pacchetto Sky Famiglia. La motivazione è fondamentalmente una come spiegato anche sul sito di Sky: "La licenza dei diritti a Sky, da parte del relativo editore, su tali canali è scaduta".Fra le ...