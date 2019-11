Ciclismo | Remco Evenepoel | ‘Vedremo cosa potrò fare contro Bernal’

Ciclismo - Remco Evenepoel : “Nel 2020 punto ai Giochi Olimpici e Mondiali” : Remco Evenepoel è sicuramente uno dei talenti più cristiallini del Ciclismo mondiale. Il 2019 lo ha visto trionfare nella Classica di San Sebastian e poi anche nella prova a cronometro del Campionato Europeo. Il belga ha parlato al giornale Het Nieuwsblad, specificando su cosa punterà maggiormente nel 2020: “I Giochi Olimpici e i Campionati del mondo saranno i miei grandi obiettivi” Evenepoel era inserito nell’elenco dei ...

Mondiali di Ciclismo - Remco Evenepoel : ‘Mi hanno controllato due volte i calzini’ : Remco Evenepoel ha sbalordito una volta di più in questa sua prima stagione da professionista. Nonostante avesse ancora l’età per gareggiare nella categoria under 23, il ventenne fiammingo ha deciso di prendere parte alle gare riservate agli elite nei Mondiali di ciclismo che si stanno svolgendo in Yorkshire. Il corridore della Deceuninck Quickstep è stato protagonista di una prova eccezionale nella cronometro, conquistando la medaglia d’argento ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Remco Evenepoel - fenomeno di un altro pianeta. Argento a cronometro - il belga può dominare il futuro : Un fenomeno di un altro pianeta. A testimoniarlo forse, più che il risultato, è la faccia fatta dopo l’arrivo di Rohan Dennis. Al primo anno da professionista, con il passaggio arrivato direttamente dagli juniores (dove l’anno scorso dominava infliggendo distacchi enormi ai pari età), Remco Evenepoel sembra addirittura non volersi accontentare della medaglia d’Argento della cronometro individuale ai Mondiali di Ciclismo nello ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le pagelle della cronometro. Dennis dominante - Remco fenomeno - Ganna da applausi : Rohan Dennis serve il bis nella Cronometro Mondiale dello Yorkshire dopo il successo nel 2018 a Innsbruck. L’australiano, che non correva da oltre due mesi, ha letteralmente dominato la prova, rifilando distacchi abissali a tutti proprio come l’anno scorso. 2° posto per l’enfant prodige Remco Evenepoel, più giovane di sempre a salire sul podio della prova contro il tempo iridata. 3°, invece, l’azzurro Filippo Ganna che ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le pagelle di oggi : Dennis dominante - Remco fenomeno - Ganna da applausi : Rohan Dennis serve il bis nella Cronometro Mondiale dello Yorkshire dopo il successo nel 2018 a Innsbruck. L’australiano, che non correva da oltre due mesi, ha letteralmente dominato la prova, rifilando distacchi abissali a tutti proprio come l’anno scorso. 2° posto per l’enfant prodige Remco Evenepoel, più giovane di sempre a salire sul podio della prova contro il tempo iridata. 3°, invece, l’azzurro Filippo Ganna che ...