Chiara Ferragni scioccata per la disavventura in aereo | “Lo ha fatto mentre dormivo”

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 11 novembre 2019)persul volo Milano-New York. L’influencer (e modella, stilista, imprenditrice) è volata negli Usa per la premiere del suo film documentario “Unposted”, presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, e, nemmeno a dirlo, ha raccontato lo spiacevole episodio avvenuto intra le sue Instagram Stories appena atterrata nella Grande Mela. Si è detta sconcertata la, che infatti non ha nascosto il suo fastidio per quella. In realtà è successo tutto a sua insaputa, perché in quel frangente stava dormendo. Un passeggero di quello stesso volo ha quindi approfittato di quel momento per scattarle delle foto, ma l’amico di, che viaggiava vicino a lei, si è accorto e rincorso quel signore sconosciuto di mezza età che la fashion blogger non esita a definire “maleducato” fino in bagno per fargli cancellare quegli scatti ...

CultEvent_tweet : Chiara Ferragni: 'Un uomo mi ha fotografato mentre dormivo in aereo e poi è scappato in bagno. Una cosa da Psyco' -… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Non hai mai scattato delle foto particolarmente audaci... eppure, sul web, girano degli scatti in cui sei completamente n… - vodkanellatazza : RT @Droghiere: Ma quelle che con 5 mila follower si sentono Chiara Ferragni che ritardo mentale hanno? -