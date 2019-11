Chi suona la lira mentre il Sud brucia

Per Chi suona la Cassa : Quando la situazione è disperata è il momento di buttare nella mischia la Cassa depositi e prestiti, il bancone per tutte le crisi. Dopo che ArcelorMittal ha confermato l’intenzione di recedere dal contratto di affitto per Ilva, facendola tornare alla gestione commissariale una volta ridotte drastic

Stef Burns Chiede a Vasco di suonare a Monza per il prossimo tour : Stef Burns chiede a Vasco di suonare a Monza. O meglio, vorrebbe farlo. Lo storico chitarrista del Blasco ha espresso questo desiderio a Il Giorno, al quale ha concesso una lunga intervista nella quale si è soffermato a parlare delle sue esperienze lavorative al fianco dei più grandi artisti internazionali. "Hanno già fatto dei grandi concerti, vero? I Pink Floyd tanti anni fa, giusto? E poi anche Ligabue. Sarebbe bello. Farò un concerto, ...

Cybersecurity - l’Italia suona il gong : un anno per decidere Chi è dentro al perimetro cibernetico : 5G al Mobile world congress (foto: Wired) Roma – C’è tempo poco più di un anno. È questa la finestra temporale a disposizione degli operatori per mettere a punto le misure di difesa dagli attacchi informatici. Entra subito nel vivo il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, la misura varata dalla Presidenza del consiglio dei ministri a metà settembre. Il decreto traccia un recinto che include tutte quelle attività fondamentali per ...

VIDEO Mondiali ciclismo 2019 - cronometro junior masChile : risuona l’inno di Mameli per Antonio Tiberi! : Antonio Tiberi ha vinto i maniera incredibie il titolo iridato nella cronometro individuale categoria junior maschile disputata ad Harrogate, in Gran Bretagna: l’azzurrino, ha rotto un pedale in partenza, on si è disunito ed è riuscito poi a far meglio di tutti gli avversari ed indossare la maglia iridata, facendo risuonare l’inno di Mameli sul podio. PREMIAZIONE PODIO cronometro junior maschile ...

L'ultimo saluto di Cesare Cremonini al papà : "La sera mi Chiedevi di suonare per te - non smetterò mai di cantarti" : L'uomo, medico di famiglia, è scomparso lunedì a 94 anni. Il cantante sui social: " Da ogni visita notturna tornavi con un...

Ezio Bosso non posso più suonare smettete di Chiedermelo : Ezio Bosso deve dire addio al pianoforte. Non potrà più suonarlo: è stato lui stesso a dare l’annuncio. «Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra, smetterò anche di dirigere». Così Ezio Bosso, ...

Ezio Bosso non posso più suonare smettete di Chiedermelo : Ezio Bosso deve dire addio al pianoforte. Non potrà più suonarlo: è stato lui stesso a dare l’annuncio. «Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza. E quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra, smetterò anche di dirigere». Così Ezio Bosso, ...

Ezio Bosso non può suonare - il dramma a Bari per La Fiera Del Levante : “Non Chiedetemelo più” : Ezio Bosso non può più suonare. Il Maestro ha reso partecipe il suo pubblico della novità che riguarda la sua salute e che non gli consente di suonare il piano come vorrebbe, anche se continua a dirigere l'orchestra. Queste le sue parole durante la Fiera del Levante, che si è tenuta a Bari in questi giorni: "Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, ...

Ezio Bosso - addio al piano : "Non posso più suonare - smettete di Chiedermelo" : Da anni combatte contro una malattia degenerativa che ora lo ha costretto a smettere di suonare il piano

Ezio Bosso : “Non posso più suonare il pianoforte - ho due dita che non rispondono più. Smettetela di Chiedermelo” : “Ve lo chiedo: se mi volete bene, smettete di scrivermi che vorreste vedermi al pianoforte. Non sapete la sofferenza che mi provoca, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e quindi non posso più dare alla musica abbastanza. E nel momento in cui saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra smetterò anche di dirigere”. Così, spiazzando tutti, il pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso, ha annunciato che non ...

Ezio Bosso : «Non posso più suonare - smettete di Chiedermelo» : Ezio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio Bosso, ospite il weekend passato della Fiera del Levante, in Puglia, ha chiesto silenzio. Ha chiesto che le domande possano cessare, che del suo talento geniale, di cui più volte, (anche) in televisione, ha saputo dare prova, non sia più fatta menzione. «Se mi volete bene, ...

Ezio Bosso : “non posso più suonare - se mi volete bene smettete di Chiedermelo” : Grande successo per Ezio Bosso alle 83ª Fiera del Levante di Bari. Nell’incontro con il pubblico pero’ il grande pianista ha ammesso di non poter piu’ suonare e ha esortato tutti a non chiedergli piu’ di farlo. “Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perche’ non posso, ho due dita che non rispondono piu’ bene e non ...

Bari - Ezio Bosso choc - “Se mi volete bene smettete di Chiedermi di suonare il pianoforte - ho due dita che non rispondono più - smetterò anche di dirigere” : Una notizia che ha colto tutti di sorpresa quella data alla Fiera del Levante dal noto pianista e direttore di orchestra Ezio Bosso. Il direttore di orchestra, in un incontro programmato con i suoi fans baresi alla Fiera del Levante, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno profondamente addolorato il pubblico presente: “Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi ...

Ezio Bosso non può più suonare il pianoforte : “Non Chiedetemelo più” : Perché Ezio Bosso non può più suonare il pianoforte: la confessione del musicista Ezio Bosso dice addio al pianoforte. Il musicista ha comunicato il suo addio allo strumento musicale per via della malattia degenerativa che gli ha cambiato la vita qualche anno fa. Ezio ha invitato pubblico e addetti del settore a non chiedergli più […] L'articolo Ezio Bosso non può più suonare il pianoforte: “Non chiedetemelo più” proviene da ...