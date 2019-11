Chevrolet Menlo EV - L' elettrica debutta in Cina

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 11 novembre 2019) Laha diffuso le prime immagini dellaEV. Si tratta di un modello riservato ai clienti cinesi ed è la primadel marchio su questo mercato. La Casa americana ha scelto l'Auto Guangzhou 2019 del prossimo 22 novembre per la presentazione, mentre le consegne inizieranno nella prima metà del 2020. Design e sportività al primo posto. Forte di un design personale, laè una crossover dai tratti sportivi, chein concomitanza con l'anteprima asiatica dellaBlazer. Rispetto a quest'ultima si notano degli stilemi unici, come l'andamento dei gruppi ottici e la mascherina anteriore molto chiusa, abbinata però ad aggressive prese d'aria laterali. Laè lunga 4,66 metri e il suo design si ispira in massima parte alla FNR-X Concept vista al Salone di Shanghai del 2017, presentata però con una meccanica ibrida plug-in. 410 km di ...

