Chef Rubio lascia Discovery e loro lo rimpiazzano in fretta | ecco chi è il cuoco che

Rai : Salvini - ‘renziani vogliono programma per Chef Rubio - ci sono o ci fanno?’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “I renziani vogliono Chef Rubio in Rai, pagato da tutti gli Italiani. Ma ci sono o ci fanno???”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini.L'articolo Rai: Salvini, ‘renziani vogliono programma per Chef Rubio, ci sono o ci fanno?’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Rai : Salvini - ‘renziani vogliono programma per Chef Rubio - ci sono o ci fanno?’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “I renziani vogliono Chef Rubio in Rai, pagato da tutti gli Italiani. Ma ci sono o ci fanno???”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini. L'articolo Rai: Salvini, ‘renziani vogliono programma per Chef Rubio, ci sono o ci fanno?’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Chef Rubio sarebbe stato licenziato dalla tv - lui replica : 'Scelta mia' : Messo alla porta da Discovery Channel per i bassi ascolti del suo programma di punta 'Camionisti in trattoria' o, forse, per la sua vis polemica talvolta eccessiva e gli attacchi frequenti anti Salvini: sparsa in gira la voce, i social sono andati in fibrillazione. Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, ex rugbista frascatano di 36 anni, smentisce la notizia che circola sul web: non è stato licenziato e interviene per fare chiarezza su un piccolo ...

Chef Rubio annuncia la separazione da Discovery e l’addio ai programmi del Nove “Unti e bisunti” e “Camionisti in trattoria” : “Non avevo più la serenità per continuare” : Chef Rubio e Discovery si sono detti addio. Una decisione presa in comune accordo. Il personaggio tv, protagonista sul Nove di “Unti e bisunti” e “Camionisti in trattoria”, ha confermato la separazione sulla sua pagina Instagram spiegando le sue ragioni: “Non avevo più la serenità, le motivazioni e l’energia per continuare”. La rete televisiva, invece, ha scelto di non commentare. Gabriele Rubini, alias Chef ...

Chef Rubio - fuori da Discovery - precisa su Instagram : 'Sono io ad essermene andato' : Lo Chef Rubio è fuori dal programma di Discovery, Camionisti in trattoria, ma ha precisato che è stato lui ad andarsene. Il critico Dominique Antonioni aveva lanciato la notizia su Twitter cinguettando di un licenziamento del cuoco romano. Il web ha subito reagito con centinaia di commenti, ipotizzando diverse motivazioni. Il cuoco romano non condurrà più camionisti in trattoria: ha precisato che è una sua scelta Dopo le polemiche di ieri ...

Chef Rubio «licenziato»? La sua replica : «L’ho deciso io - non avevo più energia» : Chef Rubio licenziato? La sua rispostaChef Rubio licenziato? La sua rispostaChef Rubio licenziato? La sua rispostaChef Rubio licenziato? La sua rispostaChef Rubio licenziato? La sua rispostaChef Rubio licenziato? La sua rispostaChef Rubio licenziato? La sua rispostaChef Rubio licenziato? La sua rispostaChef Rubio licenziato? La sua rispostaA dare un’occhiata a Twitter in questa domenica di novembre, al primo posto delle tendenze si legge ...

Discovery - Chef Rubio : “Ho deciso di interrompere Camionisti in trattoria” : In queste ultime ore si sono rincorse voci che volevano Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, allontanato dal gruppo Discovery Channel, quindi da quel canale Dmax che ha contribuito a far conoscere con programmi come Unti e Bisunti, E’ uno sporco lavoro, Camionisti in trattoria. Oltre ai commenti a bordo campo delle partite della nazionale di rugby durante il Sei Nazioni. Molti hanno legato questa presunta decisione di Discovery con i suoi ...

Chef Rubio e l'addio a 'Camionisti in trattoria' : "Vi spiego come stanno le cose" : Dopo le polemiche Rubio interviene per mettere fine alle voci di un suo presunto licenziamento da parte di Discovery

Chef Rubio e Discovery si dicono addio. Ma senza rancore : L’azienda: separazione consensuale. Il cuoco: «Non avevo più serenità ed energia». A chi lo critica sui social dice: «Bifolchi». La prossima settimana il nome del successore a «Camionisti in trattoria»

È proprio Chef Rubio a spiegare perché Salvini non c'entra niente con l'addio a Discovery Channel : Quali sono stati i motivi per cui Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, ha deciso di interrompere “Camionisti in trattoria”, la trasmissione da lui condotta su Discovery Channel? Non c’entra nulla Salvini, da lui ripetutamente attaccato a colpi di tweet, né c’entrano decisioni prese dal canale su cui la trasmissione viene trasmessa, né è stato “amorevolmente accompagnato alla ...

Chef Rubio conferma l'addio alla tv : Ho lasciato io - ero nervoso : alla fine i pettegolezzi hanno trovato conferma. Chef Rubio dice addio a Discovery Channel e alle sue trasmissioni. La conferma è arrivata da lui sui social network. Dalle prime ore di questa mattina su Twitter era cominciata a diffondersi la notizia che Chef Rubio fosse stato messo alla porta dall'emittente televisiva dove lavorava da anni. Il popolo del web aveva esultato, i critici anche ma la conferma non era ancora arrivata. Fino a poche ...

Chef Rubio conferma l'addio a Discovery : "Non sono più sereno" - le ragioni della rottura : Non sono più voci, adesso è ufficiale: lo conferma Chef Rubio in persona, il suo rapporto con Discovery è terminato. Niente più Camionisti in trattoria. Il canale insomma si libera del cuoco insultatore seriale e di un programma che era un flop continuo in termini di ascolti. Chef Rubio racconta qua

Camionisti in Trattoria 4 senza Chef Rubio : "Al programma ho già dato tutto - non faccio le cose per gli ascolti..." : Con una serie di Instagram Stories, Chef Rubio annuncia ufficialmente la fine della sua esperienza con Camionisti in Trattoria, fortunato format trasmesso di DMAX e poi su Nove di cui sono state realizzate tre stagioni con ottimi riscontri di pubblico. Dopo le voci circolate su un suo "accompagnamento alla porta" da parte di Discovery, Gabriele Rubini chiarisce i termini che hanno portato al rifiuto della quarta stagione di Camionisti, ...

Chef Rubio "cacciato da Discovery" : la prova su Twitter. Indiscreto : non solo gli insulti - per cosa paga : La notizia è stata rilanciata da Dominique Antognoni nella giornata di sabato 10 novembre. L'esperto del mondo "food" e dintorni ha dato conto dell'imminente cacciata di Chef Rubio da Discovery: "So anche il nome del sostituto", ha aggiunto Antognoni. Insomma, anche i signori di Discovery ne avrebbe