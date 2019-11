Che cosa c' è dopo Battiato

Tennis - Elisabetta Cocciaretto a 18 anni entra nelle top200. Qualcosa si muove anChe nel settore femminile : Ha guadagnato ben 47 posizioni, schizzando dal numero 215 al 168 del ranking WTA, aggiornato questa mattina: stiamo parlando di Elisabetta Cocciaretto, marchigiana non ancora 19enne, che ha infilato due successi finali consecutivi nei tornei ITF disputati nelle ultime settimane, vincendo prima ad Asuncion, in Paraguay, poi a Colina, in Cile. La Tennista nata ad Ancona il 25 gennaio 2001 è undicesima al mondo tra le under 19, mentre in Italia si ...

Attentato in Iraq - quanti sono e Che cosa fanno i militari italiani in missione all'estero : I nomi dei militari feriti in Iraq nei pressi di Kirkuk. L'Italia con l'operazione "Prima Parthica" fornisce personale ai...

Sarri sostituisce Ronaldo (Che gli dice qualcosa) e vince con Dybala. Chapeau : Bisogna fare i complimenti a Maurizio Sarri. La Juventus batte il Milan 1-0 e resta in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter (32 a 31). Ma la notizia è un’altra. Dopo nemmeno un’ora di gioco, Sarri ha sostituito Cristiano Ronaldo e lo ha sostituito con Paulo Dybala che ha poi segnato il gol della vittoria. Ronaldo non era al meglio delle proprie condizioni fisiche – aveva un dolore al ginocchio ...

Spagna al voto : i 5 temi per capire Che cosa succederà : Le questioni economiche sono passate in secondo piano, così come quelle sociali. Ma tra il rebus delle alleanze, l’emergere dei partiti destra, le tensioni catalane e la credibilità in Europa, ci sono diversi aspetti (e numeri) da tenere sott’occhio

Chef Rubio "cacciato da Discovery" : la prova su Twitter. Indiscreto : non solo gli insulti - per cosa paga : La notizia è stata rilanciata da Dominique Antognoni nella giornata di sabato 10 novembre. L'esperto del mondo "food" e dintorni ha dato conto dell'imminente cacciata di Chef Rubio da Discovery: "So anche il nome del sostituto", ha aggiunto Antognoni. Insomma, anche i signori di Discovery ne avrebbe

Cosa sta succedendo in Bolivia - polizia contro Morales Che denuncia : “È un colpo di Stato” : Dal 20 ottobre ci sono proteste, e ora anche ammutinamenti della polizia, per la discussa rielezione del presidente Evo Morales, che parla di "piano di golpe fascista", e chiede aiuto all'Onu e al Papa per riconciliare il Paese. Finora ci sono stati 3 morti e 500 feriti.Continua a leggere

Fabio Fognini sorprende a Verissimo : "Che cosa auguro a mio figlio". E su Flavia Pennetta... : Bombe a Verissimo di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5. Bombe - metaforiche, s'intenda - sganciate da Fabio Fagnini, il quale parla della gravidanza della sua compagna, Flavia Pennetta, e rivela: "Aspettiamo una femminuccia". Bocche cucite sul nome, che ufficialmente non è stato ancora scelto: "N

Crozza-De Luca contro Salvini : “Lì in Lombardia la cosa più bella Che avete è il buio : quando chiudete gli occhi non la vedete più” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza veste i panni di Vincenzo De Luca, che si scaglia contro Matteo Salvini, reo di aver attaccato la regione Campania: “E facciamolo questo dibattito. Decidi pure tu se armati o a mani nude come in Fight Club. quando parli della Campania, Salvi’, ti devi alzare in piedi e i suddetti piedi te li deve lavare, fare la pedicure ...

Pene curvo : cos'è - perché capita e cosa fare : Se il tuo Pene è deviato da una parte durante l'erezione e ti stai chiedendo cosa diavolo gli sia successo, sappi che probabilmente si tratta del disturbo del Pene ricurvo. Il suo nome scientifico è Malattia di La Peyronie (nota anche come induratio penis plastica) e provoca, oltre ad un chiaro imbarazzo estetico, di cui molto spesso non è facile parlare, anche un impatto sulla vita sessuale poiché chi ne soffre deve confrontarsi con una ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). Populismo e trascendenza. Il filosofo Charles Taylor parla dei malanni illiberali, della secolarizzazione “buona” e dell’illusione

I food trends 2020 - ecco Che cosa mangeremo : food trends: che cosa mangeremo nel 2020? I buyer e gli esperti di Whole foods Market hanno rivelato quali saranno le tendenze alimentari del prossimo anno: oltre 50 membri del team, fra acquirenti locali e globali ed esperti culinari, hanno compilato l’ultima edizione del rapporto in base a decenni di esperienza nella ricerca dei prodotti, studiando le preferenze dei consumatori e partecipando a fiere del settore alimentare in tutto il ...

Rai - il Pd vuole la poltronissima. Altro Che Ilva : ecco a cosa pensano al Nazareno : Un Partito democratico energico e determinato sta giocando la sua partita per militarizzare la Rai con uomini d'area. Il segretario Nicola Zingaretti aveva detto al Tg3: "Il governo dura finché è utile all'Italia". Sembra più che il governo durerà fino a quando non sarà esaurito il giro di nomine su

“L’ha baciata… e Che bacio!”. Uomini e donne - il trono classico spicca il volo : cosa è successo : Ci siamo, sta per succedere: manca poco per il trono classico a Uomini e donne. Come tanti di voi sapranno, ieri i tre tronisti si sono lasciati tra un mucchio di segnalazioni e discussioni. Maria De Filippi chiude questa settimana con il percorso di Alessandro Zarino. L’ex tentatore di Temptation Island sta continuando la sua esperienza con Veronica Burchielli, Syria e Simona. Con la prima l’esterna è davvero molto bella. In particolare, il ...

Che cosa resta del Muro di Berlino : Nel senso del Muro vero e proprio, non metaforicamente: la città ne ospita ancora molte parti, per ricordare o conviverci