Sondaggio Swg : Centrodestra cresce e va oltre il 50% - in calo il M5S : Nuovo Sondaggio politico di Swg per conto del TGLa7. I dati sono chiari: il centrodestra continua la sua crescita e si conferma stabilmente come una coalizione forte e che potrebbe avere la maggioranza in parlamento. Secondo i dati commentati dal direttore del telegiornale Enrico Mentana, infatti, la coalizione composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia supera la fatidica soglia del 50% e cresce rispetto all'ultima ...

Sondaggio YouTrend - Centrodestra unito per la prima volta oltre il 50% : Salvini e Meloni in volo : Il dramma, per la coalizione giallorossa che sostiene il governo Conte 2, è che i sondaggi devono ancora "scontare", come si dice in gergo, l' effetto Ilva. Vale a dire: quale sarà la reazione degli elettori di fronte alla possibilie chiusura della prima acciaieria d' Europa, con la potenziale perdi

Sondaggio Swg : Lega in continua crescita - Centrodestra oltre il 50% : Secondo l'ultima rivelazione dell'istituto Swg per il Tg La7, resa nota nella giornata di ieri 4 novembre il centrodestra vola sempre più in alto e la coalizione va oltre il 50%. In grande difficoltà invece il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Numeri preoccupanti per quanto riguarda le forze che sostengono il governo Conte Bis, specie se si confronta il dato con lo stesso Sondaggio compiuto a fine ottobre. I partiti che ...

Elezioni regionali in Umbria : vittoria del Centrodestra con oltre il 57% di preferenze : Si sono concluse ieri sera le Elezioni regionali in Umbria, le quali sono servite per eleggere il presidente del massimo ente regionale. La partita si giocava tra Donatella Tesei, candidata per il centro-destra, e Vincenzo Bianconi, di centro-sinistra. Ad avere la meglio è stata proprio la Tesei, che si è piazzata prima con il 57,4% delle preferenze. Sono state oltre mille le sezioni scrutinate, e già dall'avvio delle operazioni di sfoglio si ...

Elezioni Umbria - trionfa il Centrodestra con più di 20 punti di vantaggio : Tesei presidente. Lega oltre il 37% - il Pd al 21 - 4% - M5s sotto il 9 : Dopo 50 anni l’Umbria non è più una regione rossa. Il centrodestra ha stravinto le Elezioni e per la prima volta dal 1970 la regione non sarà amminsitrata dalla sinistra. Anzi: come già era successo alle europee, gli umbri si sono riscoperti leghisti. Il partito di Matteo Salvini è di gran lunga la prima forza in regione con più di 37 punti percentuali. Anche la nuova presidente è leghista: si chiama Donatella Tesei, è senatrice del ...

