Centro Agroalimentare Roma investe su catena del freddo | primo mercato con stand a

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 11 novembre 2019)– In questi giorni è stata bandita la gara per la conclusione di un Accordo Quadro volto all’affidamento dei lavori di coibentazione deglidelOrtofrutticolo deldi. Dopo approfonditi studi di fattibilità e prove di efficacia progettuali sembra ormai prossima la soluzione del gravoso problema delle temperature all’interno dei padiglioni ortofrutticoli che, divenute sempre più alte, rendono ancora più breve la shelf life dei prodotti freschi commercializzati all’interno degli. “Il tema delle temperature all’interno dei padiglioni dell’Ortofrutta nei periodi caldi dell’anno, indicativamente da maggio a settembre, è stato più volte segnalato dagli operatori ed indicato come di primaria importanza” – ha dichiarato il CEO di CAR Fabio Massimo Pallottini – “Abbiamo condotto diverse prove atte ad individuare la ...

rivieraoggi : Centro Agroalimentare, la Regione Marche fa la sfinge. Urbinati: “Perché non mi rispondete?” - diunito : #evento ?#savethedate?? il prossimo 19 novembre si terrà il convegno 'Tracciabilità agroalimentare e Blockchain' pre… -