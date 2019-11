Catalogna il giorno dopo | la sensazione che nulla possa cambiare

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019)le settimane che hanno visto un principio di insurrezione a seguito della sentenza contro i leader indipendentisti Barcellona si é risvegliatail voto con la nettache gli Spagnoli non riusciranno a risolvere né in un senso né in un altro la crisi territoriale che rischia di cronicizzarsi sempre di più.Le forze dell’indipendentismo ritornano alle Cortes con qualche seggio in più e fa ingresso addirittura la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) il movimento della sinistra anti-sistema che aveva sempre rinunciato a partecipare alle elezioni generali in Spagna, ma non superano nel numero dei voti espressi i partiti considerati “unionisti” i Socialisti Catalani del PSC, la frazione catalana di Podemos, il Partito Popolare che aumenta di un seggio, l’Ultradestra di Vox che conquista due seggi.A fare le spese ...

