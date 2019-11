Caso Schwazer – Alex vuole provarci | “torno a marciare | possiamo fare ricorso per

Caso Schwazer : per il giudice si tratta di un complotto ai danni dell’atleta : Il giudice che avrebbe dovuto condannare Alex Schwazer per frode sportiva, dopo la squalifica per doping del 2017, ribalta il tavolo del processo di Bolzano. A raccontarlo è Il Giornale. Il giudice ha praticamente messo sotto accusa la Iaaf e la Wada, i colossi del’atletica e dell’antidoping che avevano accusato Schwazer parlando di complotto. L’atleta non è dunque più solo nel sostenere che i flaconi contenenti la sua urina ...

Caso Schwazer - giudice ordina supplemento di perizia : “Dubbio su colpevolezza. Ipotesi della manipolazione è l’unica sorretta da indizi” : Si allungano i tempi sul Caso Alex Schwazer. Dopo la consegna della perizia dei carabinieri del Ris, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha disposto un ulteriore supplemento di analisi presso la Corte d’Appello di Colonia, nel procedimento penale contro il marciatore altoatesino, accettando la richiesta della difesa che sostiene l’Ipotesi di complotto sull’anomala concentrazione del ...

Caso Schwazer – Importanti novità : il gip dispone un nuovo elemento d’indagine : Il Caso Schwazer sempre più nel mistero: disposto un nuovo elemento d’ingadine disporto dal gip Il Caso Schwazer è ancora irrisolto, ma si sta lavorando sodo per cercare di venire a capo di una situazione misteriosa, nella quale non quadrano molti aspetti. Arrivano Importanti novità: ieri il gip Pelino ha disposto un nuovo sull’emento d’indagine perchè “fra le ipotesi per spiegare l’anomala concentrazione di ...

Atletica - Caso Schwazer : il GIP dispone un supplemento d’indagine. Provetta manipolata? : La Gazzetta dello Sport torna a parlare del caso Schwazer dopo il supplemento d’indagine disposto dal GIP Walter Pelino dato che “quella della manipolazione è l’unica, allo stato, suffragata da elementi indiziari, resa possibile dai gravi vizi già accertati della catena di custodia e concretamente attuabile senza particolari difficoltà“. Continua così il provvedimento che dispone le ulteriori indagini: “evidente il ...

Caso doping Alex Schwazer : gip dispone supplemento perizia per Dna : Nuova possibile svolta nel Caso di Alex Schwazer, il campione olimpico di marcia della 50 km a Pechino 2008, dal 2016 al centro di una complicata vicenda di doping (TUTTE LE TAPPE DEL Caso - DALLA SQUALIFICA ALLE ANOMALIE NELLE ANALISI) . Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha disposto un supplemento di perizia genetico-forense. I nuovi esami saranno affidati al comandante del Ris di Parma, Giampietro Lago, per ...

Caso Schwazer – L’accusa dei medici imputati : “nuovamente coinvolti nelle sue vicende di doping. Nessun complotto internazionale” : Fischetto e Fiorella, i due medici condannati in primo grado a due danni dal tribunale di Bolzano per favoreggiamento nell’ambito di un filone del Caso doping Alex Schwazer, attaccano l’atleta azzurro e il suo allenatore “Siamo stupefatti e sinceramente stanchi di essere nuovamente coinvolti dal signor Donati e dal signor Schwazer nelle sue vicende di doping. La prima volta lo ha fatto chiedendo una sospensione della ...

L’intricato Caso di Alex Schwazer : Il dibattimento del processo penale per doping ha confermato perplessità e sospetti su una vicenda anomala e per molti versi oscura

Caso Schwazer. Ecco cosa c'è dietro l'inchiesta sull'ex campione di marcia : Il gip deciderà se disporre un supplemento di perizia oppure stabilire che gli elementi raccolti siano già sufficienti. In gioco una partita che vale il futuro del doping mondiale

Caso Schwazer - il colonnello del Ris di Parma : “C’è ipotesi manomissione delle provette”. L’ex atleta : “Fiducia nella giustizia” : “Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella della manomissione delle provette“. A dirlo, nel corso dell’udienza a Bolzano sul Caso di Alex Schwazer, Giampietro Lago del Ris di Parma, che ha elencato iquattro scenari in grado di spiegare i risultati sulle provette dell’ex atleta altoatesino. “Ho ancora fiducia nella giustizia” ha dichiarato lui. “Ora non ho più fretta, non devo gareggiare come ...

Caso Schwazer – L’ex marciatore italiano accusa : “mi hanno privato di due medaglie - voglio riprendermi la dignità” : Al termine dell’incidente probatorio avvenuto ieri presso il Tribunale di Bolzano, Alex Schwazer ha ammesso di voler arrivare in fondo a questa vicenda Alex Schwazer non si arrende, vuole arrivare in fondo per conoscere la verità e scoprire chi abbia manomesso le provette con la sua urina. LaPresse/REUTERS L’incidente probatorio avvenuto ieri presso il Tribunale di Bolzano ha dato ulteriore carica all’ex marciatore ...