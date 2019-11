Capello contro Cristiano Ronaldo | “non dribbla un avversario da tre anni”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) “e’ un grande campione, non si discute, ma in questo momento non sta bene ed e’ giusto toglierlo dal campo. La verita’ e’ chenonunda tre anni”. Sono le dichiarazioni destinate a fare discutere di Fabiocommentando in tarda serata a Sky Sport il caso, con il portoghese che è uscito con largo anticipo dalla partitail Milan, Cr7 visibilmente nervoso. “Io me lo ricordo quando superava i giocatori e li lasciava li’ sul posto. Ora non accade piu’, mentre Douglas Costa e Dybala, che e’ in gran forma, lo fanno”, ha proseguito. “Il fatto che non si sia seduto in panchina e abbia detto brutte parole a Sarri non e’ una bella immagine – ha detto ancora-. Uno deve essere campione anche quando viene sostituito, non solo quando le ...

CalcioWeb : #Capello contro #CristianoRonaldo: 'non dribbla un avversario da tre anni' - S812Carlito : @andrea_pecchia Lo fai soltanto perché Capello ti sta sulle balle perfino più di Ronaldo e della Juve. ?????? Ti capis… - fisco24_info : Capello su Ronaldo: 'Non dribbla un giocatore da 3 anni' : L'ex tecnico della Juve 'boccia' il portoghese e critic… -