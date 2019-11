Campidoglio | domani nuova riunione tecnica su questione Idroscalo Ostia e relativo

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma – Sul tema del rischio idrogeologico e possibili soluzioni per i cittadini dell’areanel X Municipio si sono svolte già diverse riunioni tecniche.presso l’Assessorato Urbanistica si terrà un nuovo incontro convocato dopo l’adozione della variante al Piano di Bacino del Fiume Tevere da parte del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino. “Si tratta di una tematica complessa in tutti i suoi aspetti, sia per quanto riguarda il tema del rischio idrogeologico dell’area sia sull’individuazione di possibili soluzioni alternative che possano garantire la sicurezza degli abitanti. Al termine dei diversi incontri si terrà un confronto con i cittadini”, dichiara l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori. “Quella delle case dell’diè una problematica che ha radici lontane. E’ previsto un nuovo censimento che dia un quadro globale ...

