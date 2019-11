Calciopoli 2 | nuovo scandalo combine nel mondo del calcio | arrestate 12 persone

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Unha colpito ilnel. Nelle ultime ore si sono giocate partite molto importanti valide per i vari campionati, adesso l'attenzione è rivolta alle prossime partite delle Nazionali, sono tutti concentrati per le qualificazioni ai prossimi Europei nel 2020. Ma nelle ultime ore è esploso un, nel dettaglio in Bosnia sono state12, si tratta principalmente di arbitri che come riportato dagli inquirenti sarebbero coinvolti in un giro di partite truccate soprattutto nel campionato di seconda divisione. Unoche è destinato a portare pesanti provvedimenti, in particolar modo sarebbero in arrivo squalifiche ma anche penalizzazioni e retrocessioni. Nei prossimi giorni dovrebbero anche essere comunicati i nomi di tutti i coinvolti.

