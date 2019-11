Calcio | Qualificazioni Europei under 21 2021 Nicolato | “Con l’Islanda sarà una gara

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Verratti infortunato - salta la Nazionale. Convocato Sandro Tonali : Marco Verratti non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale per le sfide contro Bosnia-Erzegovina e Armenia valide per le Qualificazioni agli Europei 2021. Il centrocampista del PSG ha accusato un infortunio alla caviglia durante la sfida di Ligue 1 contro il Brest andata in scena ieri sera. Il CT Roberto Mancini ha così Convocato Sandro Tonali che era stato inserito nella lista dell’under 21, il classe 2000 del Brescia spera di ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Sara Gama costretta a lasciare il ritiro per infortunio. L’azzurra salta il match contro Malta : Niente da fare per Sara Gama. L’azzurra, riferimento difensivo principale della Nazionale italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini, è costretta lasciare il ritiro azzurro per via di un infortunio subito dalla calciatrice della Juventus nel corso del match disputato ieri a Benevento contro la Georgia, vinto dalle azzurre 6-0. Un assenza pesante per Bertolini che, verosimilmente, sostituirà Gama con Laura Fusetti in vista ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Sara Gama costretta a lasciare il ritiro per infortunio. L’azzurra salta il match contro Malta : Niente da fare per Sara Gama. L’azzurra, riferimento difensivo principale della Nazionale italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini, è costretta lasciare il ritiro azzurro per via di un infortunio subito dalla calciatrice della Juventus nel corso del match disputato ieri a Benevento contro la Georgia, vinto dalle azzurre 6-0. Un assenza pesante per Bertolini che, verosimilmente, sostituirà Gama con Laura Fusetti in vista ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 Under21 : i convocati dell’Italia per Islanda e Armenia. Moise Kean osservato speciale : Riparte l’avventura della Nazionale italiana di Calcio Under21 nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Gli azzurrini, attualmente, sono terzi nel Gruppo 1 a due lunghezze dall’Islanda e a tre dall’Irlanda, che però hanno disputato rispettivamente una e due gare in più. Per questo la selezione di Paolo Nicolato vuol mettere fieno in cascina nei prossimi due impegni per risalire la graduatoria e far valere il proprio peso. La ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 : Italia-Georgia 6-0 - azzurre scatenate al “Vigorito”. Quinto successo consecutivo! : Signore e Signori, di scena il festival del gol azzurro al “Ciro Vigorito” di Benevento. L’Italia di Calcio femminile, in tenuta verde, conquista il Quinto successo consecutivo in altrettanti incontri nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Un 6-0 rotondo quello delle ragazze di Milena Bertolini contro la Georgia che, a differenza del match del 3 settembre a Tbilisi, hanno fatto vedere la grande differenza tecnica che ...

LIVE Italia-Georgia Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre per restare a punteggio pieno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Georgia – La presentazione di Italia-Georgia Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Georgia, quinto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio femminile. Lo Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento sarà tutto per le azzurre di Milena Bertolini, che riprenderanno l’avventura con l’obiettivo di ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : sorteggiati i gironi. L’Italia incrocia il fortissimo Portogallo! : L’Italia affronterà Portogallo, Finlandia e Bielorussia nell’elite round di qualificazione ai Mondiali 2020 di Calcio a 5. Soltanto la prima classificata del raggruppamento, che andrà in scena in Portogallo dal 27 gennaio al 5 febbraio, staccherà il pass per la rassegna iridata mentre la seconda classificata avrà un’altra chance nei playoff dove verranno messi in palio gli ultimi due pass (parteciperanno le seconde classificate ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia-Georgia - azzurre a caccia dei tre punti e di gol : Domani, venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2), lo Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento sarà tutto per le azzurre di Milena Bertolini, che riprenderanno l’avventura nelle Qualificazioni agli Europei 2021 di Calcio femminile, la cui fase finale si terrà in Inghilterra. Le nostre portacolori, in testa al Girone B a punteggio pieno dopo quattro match con la Danimarca (8 gol fatti e 2 subiti), sono pronte per affrontare ...

Italia-Malta Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : data - programma - orario e tv : Martedì 12 novembre (ore 14.15 – diretta su Rai 2) la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà Malta nel sesto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021. La compagine di Milena Bertolini, dopo l’incontro in programma venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) contro la Georgia, se la vedrà contro la formazione maltese e l’obiettivo saranno i tre punti. Al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021. Milena Bertolini : “Servono due vittorie contro Georgia e Malta. Tutto è più professionale” : La Nazionale Italiana di Calcio femminile si è radunata a Coverciano in vista delle prossime partite valide per la qualificazione agli Europei 2021. Le azzurre scenderanno in campo venerdì 8 novembre a Benevento per affrontare la Georgia e martedì 12 novembre per sfidare Malta a Castel di Sandro. L’Italia, in estate capace di spingersi fino ai quarti di finale dei Mondiali entusiasmando un Paese intero, ha incominciato il proprio cammino ...

Italia-Georgia Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : data - programma - orario e tv : Venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento riprenderà l’avventura della Nazionale italiana di calcio femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2021, la cui fase finale si disputerà in Inghilterra. Le azzurre, in testa con la Danimarca al Gruppo B a punteggio pieno con 8 gol fatti e 2 subiti, si preparano ad affrontare l’impegno contro la Georgia, desiderose di dar seguito ai riscontri ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le convocate dell’Italia per le sfide a Georgia e Malta : Prosegue, nel Bel Paese, il cammino nelle Qualificazioni agli Europei 2021 per la Nazionale di Calcio femminile. Le azzurre scenderanno in campo venerdì 8 novembre contro la Georgia allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e martedì 12 novembre con Malta allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Due sfide fondamentali, da vincere assolutamente per continuare a inseguire il sogno della partecipazione alla massima ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : l’Italia vola all’Elite Round - andamento crescente ad Eboli : La Nazionale Italiana di Calcio a 5 centra l’obiettivo e accede all’Elite Round da prima della classe nelle Qualificazioni ai Mondiali 2020. L’attenzione, ora, si sposta sul sorteggio di Nyon del 7 novembre: gli azzurri si presentano in qualità di teste di serie e potranno però incrociare una formazione di alto livello tra quelle che si sono imposte negli altri raggruppamenti (Spagna, Slovenia, Azerbaijan, Kazakistan, Serbia, ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : sorteggio Elite Round. Data - programma e orario. Le possibili avversarie dell’Italia : L’Italia ha staccato il pass per l’Elite round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Calcio a 5, si tratta del turno decisivo per l’ammissione alla rassegna iriData che si giocherà il prossimo anno in Lituania. Gli azzurri saranno testa di serie nel sorteggio che avrà luogo il 7 novembre, si formeranno quattro gironi da quattro squadre ciascuno, le vincitrici dei quattro raggruppamenti accederanno direttamente ai Mondiali ...