Calcio : Gruppo Zaia - gravissimo divieto bandiera S.Marco allo stadio di Padova : Venezia, 11 nov. (Adnkronos) – ‘Mi domando quale articolo della Costituzione il Governo invocherà questa volta per dichiarare l’illegittimità di una bandiera per il fatto di essere ‘troppo veneta’. Da Roma stanno sistematicamente prendendo a schiaffi i veneti, ma hanno sbagliato Regione; vadano a fare i repressivi dove i loro slogan elettorali fanno ancora presa”. Sono le parole della CapoGruppo in Consiglio ...