Calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 | Italia-Malta | le azzurre puntano ad

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Abbiamo infortuni importanti - ci mancherà qualcosa” : Alla vigilia dell’impegno contro Malta, valido per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei di Calcio femminile del 2021, ha parlato il CT dell’Italia, Milena Bertolini, che all’ANSA ha presentato la gara, parlando poi anche della situazione del campionato italiano, che sta crescendo di livello. Sula gara della Nazionale: “All’inizio abbiamo avuto delle difficoltà, ma le stiamo superando. Domani ...

Italia-Malta Calcio femminile : a che ora inizia e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro : Domani, martedì 12 novembre (ore 14.15 – diretta su Rai 2), la Nazionale italiana di calcio femminile sfiderà Malta nel sesto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021. La compagine di Milena Bertolini, dopo l’incontro vittorioso contro la Georgia, se la vedrà contro la formazione maltese e l’obiettivo saranno i tre punti. Al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro le azzurre vorranno confermarsi a punteggio ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Sara Gama costretta a lasciare il ritiro per infortunio. L’azzurra salta il match contro Malta : Niente da fare per Sara Gama. L’azzurra, riferimento difensivo principale della Nazionale italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini, è costretta lasciare il ritiro azzurro per via di un infortunio subito dalla calciatrice della Juventus nel corso del match disputato ieri a Benevento contro la Georgia, vinto dalle azzurre 6-0. Un assenza pesante per Bertolini che, verosimilmente, sostituirà Gama con Laura Fusetti in vista ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Sara Gama costretta a lasciare il ritiro per infortunio. L’azzurra salta il match contro Malta : Niente da fare per Sara Gama. L’azzurra, riferimento difensivo principale della Nazionale italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini, è costretta lasciare il ritiro azzurro per via di un infortunio subito dalla calciatrice della Juventus nel corso del match disputato ieri a Benevento contro la Georgia, vinto dalle azzurre 6-0. Un assenza pesante per Bertolini che, verosimilmente, sostituirà Gama con Laura Fusetti in vista ...

Elena Linari - Calcio femminile : “Dedico questa vittoria alla mia fidanzata e ad Astori” : La Nazionale italiana di calcio femminile ha sommerso per 6-0 la Georgia, conquistando a Benevento la quinta vittoria consecutiva nelle Qualificazioni agli Europei 2021: un match mai in discussione, in cui è emersa la superiorità tecnica della compagine allenata da Milena Bertolini. Ad aprire le marcature ci ha pensato un difensore centrale, Elena Linari, al primo centro con la maglia azzurra. La 25enne toscana, pilastro dell’Atletico ...

Calcio femminile : Italia-Georgia 6-0 : 19.56 A Benevento le azzurre travolgono 6-0 la Georgia e consolidano il primato nel girone di qualificazione a Euro 2021. La ct Bertolini aveva chiesto concretezza sotto porta e le azzurre giocano un primo tempo d'assalto:in gol all'11' Linari, raddoppia Guagni al 25',gol di Girelli al 27',doppietta di Sabatino al 33'e al 46'.Si va al riposo sul 5-0. Al 53' segna Rosucci,al 55' traversa di Girelli,poi al 71' si infortuna Guagni e le azzurre ...

LIVE Italia-Georgia Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre per restare a punteggio pieno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Georgia – La presentazione di Italia-Georgia Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Georgia, quinto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio femminile. Lo Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento sarà tutto per le azzurre di Milena Bertolini, che riprenderanno l’avventura con l’obiettivo di ...

Italia-Georgia Calcio femminile oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2), allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento la Nazionale italiana di calcio femminile scenderà in campo per le Qualificazioni agli Europei 2021, la cui fase finale si disputerà in Inghilterra. Le azzurre, in testa con la Danimarca al Gruppo B a punteggio pieno con 8 gol fatti e 2 subiti, affonteranno la Georgia, desiderose di centrare i tre punti e, magari, fare meglio dell’1-0 ottenuto ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia-Georgia - azzurre a caccia dei tre punti e di gol : Domani, venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2), lo Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento sarà tutto per le azzurre di Milena Bertolini, che riprenderanno l’avventura nelle Qualificazioni agli Europei 2021 di Calcio femminile, la cui fase finale si terrà in Inghilterra. Le nostre portacolori, in testa al Girone B a punteggio pieno dopo quattro match con la Danimarca (8 gol fatti e 2 subiti), sono pronte per affrontare ...

Roma Calcio femminile e Chievo Fortitudo si spartiscono la posta : 0-0 al Certosa : Roma – Quarta giornata di campionato per la Roma Calcio Femminile che, tra le mura amiche del Certosa, ospita il Chievo Fortitudo. Entrambe le squadre nutrono ambizioni di promozione in Serie A, ma entrambe si trovano piuttosto deluse da un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative: un punto in tre partite per le giallorosse, tre per le gialloblu. Mister Colantuoni ritrova dopo la squalifica sia Capitan Cortelli che ...

Calcio femminile - Girelli : “Contro Georgia e Malta in palio punti importanti. Razzismo? Inconcepibile - ma nella nostra realtà non c’è” : La Nazionale italiana di Calcio femminile prosegue la propria preparazione nel raduno di Coverciano in vista del quinto e del sesto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 contro Georgia e Malta, programmati venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e martedì 12 novembre (ore 14.15 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Le azzurre, in vetta a ...

Italia-Malta Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : data - programma - orario e tv : Martedì 12 novembre (ore 14.15 – diretta su Rai 2) la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà Malta nel sesto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021. La compagine di Milena Bertolini, dopo l’incontro in programma venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) contro la Georgia, se la vedrà contro la formazione maltese e l’obiettivo saranno i tre punti. Al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quinta giornata di Serie A. Girelli e Guagni - classe ed esperienza al potere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 5° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS) – E sono sette. La n.10 della Vecchia Signora è ancora una volta protagonista. La doppietta e la portata della propria prestazione sono da voto alto in ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021. Milena Bertolini : “Servono due vittorie contro Georgia e Malta. Tutto è più professionale” : La Nazionale Italiana di Calcio femminile si è radunata a Coverciano in vista delle prossime partite valide per la qualificazione agli Europei 2021. Le azzurre scenderanno in campo venerdì 8 novembre a Benevento per affrontare la Georgia e martedì 12 novembre per sfidare Malta a Castel di Sandro. L’Italia, in estate capace di spingersi fino ai quarti di finale dei Mondiali entusiasmando un Paese intero, ha incominciato il proprio cammino ...