Calabria | uomo muore dopo essere stato travolto da un' auto

Calabria - uomo muore in un incidente stradale di ritorno dal matrimonio della figlia : Un terribile incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo. Dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse viaggiando insieme alla sua famiglia, dopo essere stato al matrimonio di una delle sue figlie, quando per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe andato a scontrare contro un'altra autovettura. Purtroppo, nonostante l'intervento rapido dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare. A ...

Reggio Calabria - si fingono turisti per arrestare un uomo ricercato per violenza su una 15enne : I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, insieme ai colleghi liguri, hanno escogitato un piano per catturare un malvivente, che era ricercato da mesi perché accusato di evasione, violenza sessuale su minore e aggressione. L'uomo lavorava come receptionist in un hotel, e militari si sono finti turisti per incastrarlo.Continua a leggere