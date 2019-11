Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019)aldi energia e gas. Dal primoscomparirà il regime tariffario stabilito dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera). Salvo nuovi rinvii, ilsarà così completamente liberalizzato. Che cosa significa questo per il consumatore? Ci saranno dei vantaggi? E soprattuttolasul? In buona sostanza, la scomparsa delcompleterà la liberalizzazione sancita dal legislatore nel 2007 sulla scia di quanto indicato da Bruxelles. All’epoca, si diede facoltà all’utente diliberamente il proprio fornitore sul. Allo stesso tempo, la legge ha stabilì anche la nascita di una sorta regime transitorio, detto, con la possibilità per il consumatore di beneficiare di tariffe definite dall’Autorità di regolazione. In pratica, senza...

erregi69 : Bollette, da luglio addio al mercato tutelato: come scegliere la migliore offerta. “Meglio le tariffe a prezzo libe… - Noovyis : (Bollette, da luglio addio al mercato tutelato: come scegliere la migliore offerta. “Meglio le tariffe a prezzo lib… -