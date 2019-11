Bolivia | si dimette presidente Morales

Caos Bolivia - si muove l'esercito e Morales si dimette : Evo Morales era al potere da tredici anni. Non cade perché sia stato un cattivo presidente, ma per eccesso di ambizione personale. Con lui la Bolivia ha goduto di una crescita economica molto solida e di una riduzione significativa della povertà

Bolivia - presidente Murales si dimette : 22.14 Il presidente Boliviano Evo Morales ha annunciato le sue dimissioni. Ha lasciato La Paz e potrebbe chiedere rifugio in Argentina.Lo riferiscono i media dell'America Latina. Al momento,Morales si troverebbe a Cochabamba, la regione dove ha cominciato la sua attività politica come leader dei 'cocaleros'. Una fonte di Buenos Aires rivela che Morales ha chiesto rifugio,anche ad altri Paesi vicini. "Non finisce qui. Gli umili e i poveri ...