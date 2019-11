Bolivia | per Evo Morales la fine politica è iniziata tre anni fa con un referendum

Gli errori che la Bolivia non ha perdonato a Evo Morales : La crisi in Bolivia è cominciata dopo che sono emerse irregolarità elettorali e una “chiara manipolazione” nel conteggio dei voti. Leggi

CAOS Bolivia/ Gli strappi che spiegano il mandato d'arresto per Morales : La crisi della BOLIVIA si sta aggravando notevolmente dopo il mandato di arresto emesso nei confronti dell'ex Presidente Evo Morales

Bolivia - c’è il mandato d'arresto per Morales. Il Messico offre asilo : Il presidente in fuga da La Paz dopo aver rassegnato le dimissioni. Tensioni e violenze in diverse città

Caos Bolivia - Evo Morales si dimette ma per il presidente scatta un mandato d’arresto : È Caos in Bolivia, dopo l'annuncio di nuove elezioni, il presidente Evo Morales è stato costretto a dimettersi in tutta fretta perché l'esercito la polizia avevano dichiarato ufficialmente di essere contro di lui. Morales ha parlato di un colpo di stato e di saccheggi nelle case dei ministri. L'opposizione parla di un mandato di arresto mentre il Messico ha offerto asilo politico.Continua a leggere

Bolivia - migliaia in piazza per festeggiare le dimissioni di Evo Morales : migliaia di persone sono scese in piazza a La Paz per celebrare le dimissioni del presidente Boliviano Evo Morales al termine di proteste e contestazioni contro il risultato delle elezioni del 20 ottobre e la contestata autoproclamata vittoria del presidente uscente. Manifestanti ed oppositori si sono uniti in un corteo a La Paz al quale ha preso parte anche il leader dell’opposizione e sfidante di Morales alle presidenziali, Carlos ...

Bolivia - mandato d’arresto per Evo Morales : “Gruppi violenti hanno preso d’assalto la mia abitazione”. Messico offre asilo politico : mandato d’arresto per Evo Morales. Lo ha fatto sapere lo stesso presidente Boliviano, dimessosi domenica dopo aver perso il sostegno di esercito e polizia, su Twitter, aggiungendo che “gruppi violenti” hanno preso d’assalto la sua abitazione. La notizia è stata confermata da Luis Fernando Camacho, leader dei comitati che hanno portato alle dimissioni di Morales, che ha aggiunto che le autorità stanno cercando Morales a Chapare, ...

Bolivia - ordine di cattura per Morales? : 03.07 Per Luis Fernando Camacho, leader del movimento dei comitati civici ci sarebbe un ordine di cattura per Evo Morales Via twitter, Camacho, ha scritto anche che "la polizia ed i militari lo stanno cercando nel Chapare, luogo dove si è nascosto". Il movimento presieduto da Camacho ha portato alle dimissioni di Evo Morales

Bolivia - paura per il presidente Evo Morales : elicottero costretto ad atterraggio di emergenza : paura oggi per il presidente della Bolivia Evo Morales quando l'elicottero su cui viaggiava ha dovuto effettuare un improvviso atterraggio di emergenza a causa di un guasto al velivolo. Il presidente si era appena imbarcato sull'elicottero presidenziale fatto atterrare appositamente in un campo sportivo della zona ma durante la ripartenza qualcosa è andato storto.Continua a leggere

Due persone sono morte in Bolivia durante gli scontri tra sostenitori e oppositori del presidente Morales - appena rieletto : Due persone sono morte a Montero, vicino a Santa Cruz, in Bolivia, durante le proteste legate ai risultati delle elezioni presidenziali, vinte al primo turno e per la quarta volta dal presidente Evo Morales. Secondo il quotidiano locale El Debe

La Bolivia è nel caos - sì al riconteggio dei voti per fermare le proteste : Dopo l’incendio cileno, scontri violenti hanno segnato ieri la giornata a La Paz e Cochabamba, continuando la settimana di proteste contro i brogli che avrebbero caratterizzato le elezioni presidenziali dello scorso 20 ottobre. A urne appena chiuse, nelle maggiori città Boliviane erano state rinvenute cassette con materiale di voto e schede elettorali in appartamenti e addirittura in auto private. Inoltre, l’inspiegabile ...

Bolivia - Evo Morales rieletto presidente per la quarta volta : Evo Morales è stato rieletto per la quarta volta consecutiva presidente della Bolivia secondo quanto conferma il Tribunale elettorale: il leader socialista ha superato Carlos Mesa, l’avversario (di centrodestra) che aveva più chance, con il 47,08% dei voti, staccandolo di oltre 10 punti percentuali (36,51%), soglia necessaria per la vittoria al primo turno. Le accuse di brogli a MoralesMorales è alla guida del suo paese dal ...