Bolivia | oppositori al presidente Morales | “C’è un mandato d’arresto nei suoi confronti”

(Di lunedì 11 novembre 2019)d’arresto per Evo. La notizia è stata diffusa nella seratana, notte in Italia, dalle forze di opposizione che hanno chiesto e ottenuto le dimissioni deldella. Informazioni, queste, che sembravano trovare conferma anche nelle parole del capo di Stato dimissionario che, su Twitter, aveva scritto che “gruppi violenti” avevano preso d’assalto la sua abitazione. Ma nel pomeriggio di lunedì, il comandante della polizia nazionale, Yuri Calderón, ha smentito la notizia: “La poliziana non può emettere mandati di cattura”, ha detto Calderón in un’intervista al canale Unitel. “È un potere del Pubblico Ministero ordinare mandati di arresto, la poliziana li esegue solamente. E voglio far sapere alla popolazionena che non esiste undi arresto contro funzionari statali come Evoe i ...

